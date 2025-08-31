San Marino. Campionato: Prandelli colpisce nel finale, bene Folgore e Domagnano

Tre Fiori, Folgore e Domagnano iniziano con il piede giusto il loro campionato grazie ai successi rispettivamente su Cosmos, Cailungo e Pennarossa. Nelle tre gare odierne della prima giornata di Campionato Sammarinese 2025-26 – che si completerà domani con il big match Virtus-La Fiorita – successi netti per le squadre di Lasagni e Amati, mentre Girolomoni deve ringraziare il solito Prandelli che colpisce nel finale.

Iniziamo proprio dalla sfida di Acquaviva tra Tre Fiori e Cosmos. La prima occasione è per il club di Fiorentino con il tiro di Dolcini dal limite che viene salvato sulla linea dal nuovo gialloverde Mercurio. La partita è equilibrata e poco prima del riposo serve un doppio intervento di Nardi su Rinaldi per chiudere il parziale sullo 0-0.

L’inizio ripresa però non sorride al Cosmos: Benedettini viene fermato da Grieco in contropiede, per l’arbitro Klein il contatto è talmente duro da meritare il rosso diretto. La squadra di Selva poi deve fare fronte alla seconda espulsione di giornata quando il nuovo acquisto Luca Ceccaroli si vede sventolare il secondo giallo per un fallo su Sami. Il Cosmos – ora in nove – resiste e deve ringraziare Semprini quando dice no al neo-entrato Mema salvando i suoi. Al 86’ però il Tre Fiori riesce a passare: cross di Sami per la testa di Prandelli che ricomincia da dove aveva finito – capocannoniere lo scorso anno – segnando pure alla sua ex squadra. Tanto basta al Tre Fiori per battere il Cosmos.

Molto più semplice il successo della Folgore sul Cailungo. Il vantaggio del club di Falciano arriva dopo neanche due minuti: perfetto schema su corner che porta Cateni a fornire l’assist per Ura che timbra il primo centro stagionale. Alla mezz’ora è invece Ura a dare il via al raddoppio con il taglio delizioso che trova Pancotti, il quale incrocia con il mancino e fa 2-0. La squadra di Lasagni è padrona del campo e prima del riposo cala il tris: è il nuovo acquisto Augusto Garcia Rufer– su assist di Sartori – che con una grandissima incornata bassa la mette benissimo all’angolino. Nel secondo tempo Lasagni e i suoi gestiscono senza soffrire e battono così 3-0 il Cailungo di Sarti.

Prima vittoria stagionale anche per il Domagnano del neo–tecnico Manuel Amati, grazie al netto 4-0 sul Pennarossa. Bastano solo cinque minuti a Simone Santi – ex Academy Under 22 e Cosmos – per siglare il suo primo gol in maglia giallorossa: sull’out di sinistra Simone Nanni trova l’attaccante sammarinese che dalla trequarti entra in area e poi con il destro incrocia al meglio. Il Pennarossa risponde con il bel sinistro al 38’ di Dulcetti che trova l’ottima risposta di Alessandro Maggioli. Il nuovo portiere del Domagnano – arrivato in estate – è fondamentaleanche al 43’ quando esce al meglio murando il tentativo di Pintore.

Si passa alla ripresa con il Pennarossa che vuole il pari ma a salvare tutto questa volta è Filippo Valentini sul mancino potente di Albini. Il Domagnano però vuole mettere la vittoria al sicuro e nel giro di due minuti (dal 70’ al 73’) Amati e i suoi possono esultare. L’uomo decisivo è Babboni con una doppietta – prima su assist di Bonetti poi grazie al suggerimento di Amati. I Giallorossi non sono sazi e Bonetti serve il secondo assist del pomeriggio, questa volta per Tommaso Famiglietti – ex della sfida – che scarica un gran destro da dentro l’area che chiude la sfida. Il gol di Famiglietti chiude così la sfida sul 4-0 a favore del Domagnano, con quattro reti tutte segnate da giocatori sammarinesi.

Domani alle 17:30 all’Ezio Conti di Dogana si chiude la prima giornata di Campionato Sammarinese con un’imperdibile Virtus-La Fiorita, visibile in diretta streaming su Titani.tv.

Questo il quadro della prima giornata di campionato dopo le gare odierne:

SQUADRA SQUADRA DATA ESITO LUOGO San Giovanni Juvenes-Dogana 29/08 0-0 Acquaviva Murata Faetano 29/08 0-2 Domagnano Libertas San Marino Academy U22 29/08 1–1 Dogana Tre Penne Fiorentino 29/08 2-0 Montecchio Pennarossa Domagnano 30/08 0-4 Domagnano Cosmos Tre Fiori 30/08 0-1 Acquaviva Folgore Cailungo 30/08 3-0 Montecchio Virtus La Fiorita 31/08 17:30 Dogana Evidenziata in verde la partita trasmessa in diretta anche su FIFA+

FSGC | Ufficio Stampa