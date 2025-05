San Marino. Campionato – Quarti. La Fiorita ok nonostante un buon Faetano, al Fiorentino non basta un super Benedettini

Vittorie a tinte gialloblù quelle delle due gare domenicali dell’andata dei Quarti di playoff del Campionato Sammarinese. La Fiorita batte 2-1 il Faetano – con la squadra di Ricchiuti che si sveglia troppo tardi – mentre il Tre Fiori fa suo il derby di Fiorentino contro i Rossoblù di Costantini, nonostante un super Benedettini che evita la debacle.

Prima del fischio iniziale di Montecchio (gara in programma alle 15) Ceci deve fare a meno di Mazzotti – fermatosi nel riscaldamento – così in difesa ecco Filippo Santi dal 1’. Nella prima parte di gara accade poco o nulla, al 24’ bella azione corale della Fiorita con il cross di Marco Gasperoni in area che trova solo Acquarelli che con il petto va pericolosamente verso Forconesi il quale si deve impegnare per evitare il peggio. La Fiorita cresce con il passare dei minuti e poco prima della mezz’ora la sblocca: punizione dalla destra di Cicarelli che va in area dove c’è Olcese che non sbaglia. Gol numero 18 in campionato, dietro solo a Prandelli.

La squadra di Ceci non è sazia e dopo pochi minuti raddoppia: Marco Gasperoni recupera sulla trequarti offensiva e una volta arrivato al vertice destro dell’area scaglia un destro clamoroso che non lascia scampo a Forconesi. L’inerzia è tutta a favore dei Gialloblù di Montegiardino che al 36’ vanno anche vicinissimi al tris: Affonso in fascia riesce a passare su Bertuccini e poi la mette in mezzo, Forconesi la sporca, la sfera arriva poi pericolosamente sul secondo palo dove c’è Vitaioli che dal vertice dell’area piccola la spedisce incredibilmente alta.

Prima del riposo, nuova occasione per La Fiorita: punizione dal limite battuta da Alberto Riccardi che con il mancino la mette all’angolino, serve una super parata di Forconesi per evitare il 3-0.

Nonostante avanti di due reti, anche nella ripresa la squadra di Ceci non si risparmia e tenta di aumentare il divario. Al 55’ Riccardi insiste e va sul fondo, sfera che poi viene messa in mezzo dove Affonso non ci arriva ma c’è Gasperoni ben appostato che calcia al volo dal limite senza però inquadrare la porta.

Faetano non riesce a reagire ai colpi degli avversari che invece spingono continuamente. Al 67’ è Affonso – tra i migliori dei suoi – che tenta dal limite ma Forconesi respinge, sulla ribattuta la retroguardia dei Gialloblù di Ricchiuti non allontana così ci prova Semprini ma il suo destro si infrange sulla traversa. Nonostante il pieno controllo del match, l’errore di Brighi al 74’ in fase di impostazione costa caro alla Fiorita perché Romano – entrato all’intervallo al posto di Famiglietti – gli soffia la sfera e una volta arrivato davanti a Zavoli lo salta con un tocco delizioso. Il gol che accorcia le distanze carica – come prevedibile – il Faetano che tenta il colpaccio. Poco prima del novantesimo la punizione di Brisigotti passa di poco alta sopra la traversa ma è nel recupero la chance più grossa. Il cross dalla trequarti di Bertuccini trova perfettamente Acquarelli che colpisce direttamente in porta ma Zavoli è decisivo e salva i suoi. Finisce così 2-1 per La Fiorita, con il Faetano che si sveglia troppo tardi. Ora al ritorno – previsto per mercoledì 7/5 – la squadra di Ricchiuti dovrà vincere con due reti di scarto per passare il turno.

Sempre a Montecchio, ma alle 18:15, è andato poi in scena il derby di Fiorentino tra Tre Fiori e Fiorentino. La sfida si sblocca già al 16’: corner di Bernardi battuto corto per Benedettini che va poi sul fondo e la mette precisa in area (8° assist per lui) per la testa di Alberto Tomassini che salta più in alto di tutti e segna il primo gol in campionato. Risponde subito il Fiorentino con la bella punizione laterale di Abouzziane direttamente in porta, Nardi ci mette i pugni. Dieci minuti dopo il vantaggio, la squadra di Girolomoni colpisce ancora. Diagne si allaccia con Bernardi, l’arbitro Ricciarini indica il dischetto senza esitare: Prandelli non sbaglia (19° gol) e il Tre Fiori raddoppia. Il Fiorentino però reagisce e al 30’ accorcia: Abouzziane insiste sulla fascia mancina e la mette in mezzo, Belward ha la meglio su Pesaresi anticipandolo e andando poi ad insaccare poi il 2-1. La partita è viva e dopo poco la squadra di Costantini ha la chance anche di pareggiare ma da due passi il destro di Diagne non è preciso. Prima del riposo però la squadra di Girolomoni aumenta a due le reti di distacco dai rivali: sulla traiettoria del bel destro di Federico Dolcini – oggi a duello contro il fratello Andrea, in forza al Fiorentino – arriva la zampata del solito Prandelli che sigla la doppietta personale (20° gol in campionato).

Si passa alla ripresa, dove il Tre Fiori vuole chiudere il discorso qualificazione. Al 56’ l’occasione è infatti per Manfroni che vuole chiudere una gran manovra dei Gialloblù ma il suo destro – seppur potente e angolato – viene neutralizzato da un gran intervento di Simone Benedettini.

Passano pochi minuti e sembra fatta per il poker dei Gialloblù, ma il mancino potente di Federico Benedettini sbatte sull’incrocio e rimbalza vicinissimo alla linea di porta. Il Tre Fiori spinge senza sosta e serve un’altra grande parata di Simone Benedettini su Prandelli (65’) per salvare ancora una volta il Fiorentino. Se la squadra di Costantini resta in partita è tutto merito del suo portiere che dopo i citati interventi è nuovamente protagonista al 77’ quando il cross millimetrico di Prandelli va sulla testa di Bernardi che colpisce a rete ma il colpo di reni di Benedettini è decisivo.

I minuti scorrono e il Tre Fiori vuole sempre la quarta rete. I Gialloblù trovano però solamente il quarto intervento decisivo di Benedettini, assoluto mattatore nel secondo tempo, quando salva su Prandelli negandogli la tripletta. A Montecchio finisce dunque 3-1 per il Tre Fiori, che vede la semifinale più vicina. Mercoledì prossimo al Fiorentino servirà un’impresa per passare (vittoria con tre gol di scarto).

Impegnata in questo weekend anche una delegazione di arbitri dell’Associazione Sammarinese che è volata ad Andorra nel consueto scambio di fischietti tra federazioni: Michele Beltrano ha infatti arbitrato l’incontro tra Rangers e Santa Coloma, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Salvatori e Andrea Zaghini (quarto ufficiale Mattia Andruccioli).

Ecco il programma completo dei Quarti di finale dei play-off di Campionato Sammarinese:

Campionato Sammarinese 2024-25 | Quarti di finale Tre Penne Cosmos 03/05 W. Villa (Tuttifrutti, Lunardon) – Balzano 1-1 Dogana Folgore San Giovanni 03/05 Avoni (Gallo, Cristiano) – Hafidi 0-1 Montecchio La Fiorita Faetano 04/05 Xhafa (Morisco, Giannotti) – Righi 2-1 Montecchio Tre Fiori Fiorentino 04/05 Ricciarini (Macaddino, Sapigni) – Zani 3-1 Montecchio Cosmos Tre Penne 06/05 TBD 20:45 Montecchio San Giovanni Folgore 06/05 TBD 20:45 Dogana Faetano La Fiorita 07/05 TBD 20:45 Dogana Fiorentino Tre Fiori 07/05 TBD 20:45 Montecchio

