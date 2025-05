San Marino. Campionato, San Giovanni e Cosmos in semifinale dei playoff

Non avevano alternativa a vincere – anche solo di misura – Tre Penne e Folgore, visti i risultati maturati nelle gare di andata dei Quarti di finale dei playoff di Campionato Sammarinese 2024-25. In palio per la regina di postseason c’è la qualificazione alla prossima edizione di UEFA Conference League.

Condizioni di partenza gradita al San Giovanni, che su tenuta difensiva e ripartenze ha fondato gran parte dei suoi recenti successi. Tuttavia, il piano gara è da rivedere quasi subito per Tognacci, visto che la Folgore aggredisce fin dalle prime battute facendosi vedere con le iniziative di Ura e Miori. Starna fa sfoggio di un’invidiabile reattività sul primo tentativo, mentre non può nulla sull’acrobatica deviazione di Miori, bravo a liberarsi della marcatura di Senja per colpire con un avvitamento vincente al 9’. Acquisito il vantaggio, la squadra di Falciano si assesta su posizioni più attendiste. Ciononostante, quelli di Lasagni hanno la palla del raddoppio con Cateni che non trova la porta su invito di Ura. In chiusura di frazione, il San Giovanni va a centimetri dalla rete dell’1-1 con Stefano Sartini: Guddo è miracoloso nel respingere il suo colpo di testa da breve distanza. Il pareggio matura in avvio di ripresa, grazie ad una punizione dai venti metri di Robba – favorito da una deviazione in barriera che spiazza l’estremo della Folgore. Sartori ci prova con lo stesso fondamentale, sfiorando il montante alla sinistra di Starna, mentre Aprea organizza una rovesciata con poco spazio e ancor meno tempo che sorvola la porta avversaria. Poco dopo l’ora di gioco, annullato il 2-1 del San Giovanni sugli sviluppi di una punizione di Zanni. Nella lettura dell’arbitro, Brolli tocca involontariamente il pallone – condizione che non rimette in gioco gli avversari, tra cui Augusto Garcia Rufer che aveva battuto Guddo. Gara ora bellissima, aperta a qualsiasi esito nel quarto d’ora conclusivo. Proprio al 75’ c’è lavoro per l’estremo della Folgore, che ha il riflesso giusto sulla stoccata del neoentrato Cocco. Non da meno l’omologo Starna, che a cinque minuti dal termine è strepitoso nell’alzare in corner la sventola di Adami Martins – fiondatosi su un pallone vagante in area. È l’ultimo sussulto della sfida che premia il San Giovanni, prossimo a disputare la semifinale contro la vincente tra Tre Fiori e Fiorentino.

A Montecchio il binomio Cosmos-Tre Penne si è risolto a vantaggio dei Gialloverdi. Gara affrontata con prudente circospezione dal club di Città, eliminato anche in caso di pareggio. Condizione che favorisce un approccio più convincente degli uomini di Andy Selva, pericolosi con le zuccate di Badalassi e Fatica, oltre alla velocità di Ben Kacem. Il Tre Penne replica col mancino di Gaiani, scoccato dal cuore dell’area in precario equilibrio ed anche per questo planato sopra la trasversale. A sbloccare l’impasse di una partita sin lì bruttina, il solito Imre Badalassi – primo a fiondarsi sulla respinta corta e centrale di Migani per gonfiare il sacco. Come sabato scorso, l’ex di turno rinuncia all’esultanza – pur avvicinando sensibilmente il Cosmos alla semifinale dei playoff. All’intervallo Berardi richiama Gaiani, ammonito, per lanciare in campo Amati che spedisce alto una punizione dai venti metri al 49’. Di lì a poco, Ben Kacem viene murato da Migani dopo un errore di De Queiroz. L’estremo biancoceleste è decisivo anche al 63’, neutralizzando il tentativo di Badalassi – smarcato al limite dell’area da una grande imbucata di Ben Kacem. Due minuti più tardi, invece, Mularoni non riesce ad appoggiare il raddoppio nella porta vuota, dopo il contropiede orchestrato da Badalassi e Pastorelli. Il Cosmos non chiude i conti nemmeno con il terzo tempo di Biral e protesta al 70’, richiedendo un penalty per un tocco di mano di Ceccaroli – in barriera sulla punizione di Pastorelli. Il Tre Penne fatica notevolmente a costruire occasioni da rete e segnare due gol a questo Cosmos sembra una missione impossibile. Anzi, all’81’ i Gialloverdi sfiorano il 2-0 con la bordata di Pastorelli – prolungata in corner da un grande Migani. Il collega sul lato opposto chiude quasi inoperoso e con un clean sheet mai messo in discussione dal Tre Penne, che chiude la propria stagione con un’eliminazione ai Quarti di finale dei playoff. Il Cosmos avanza e attende una tra Faetano e La Fiorita.

Ecco il quadro completo dei Quarti di finale dei play-off di Campionato Sammarinese 2024-25: