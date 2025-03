San Marino. Campionato: scatto playoff per la Juvenes-Dogana, pari nel derby di Serravalle

Rimonta vincente della Juvenes-Dogana che nei posticipi del pomeriggio della 26° di Campionato Sammarinese ribalta lo svantaggio subìto con il Cailungo e si rilancia prepotentemente in zona playoff. La squadra di Fabbri approfitta anche della caduta del Domagnano – battuto 4-2 dal Pennarossa, trascinato da Zenoni e Pintore – avvicinandosi in classifica proprio ai Giallorossi.

Cominciamo dunque con la sfida di Fiorentino tra Juvenes-Dogana e Cailungo. Dopo un primo tempo senza occasioni degne di nota si passa alla ripresa dove la gara si accende. Al 56’ la prima palla gol è per Bakalyar che calcia potente da fuori, il tiro viene anche deviato e serve un gran riflesso di Gallinetta per evitare il gol. Chance qualche minuto dopo anche per il Cailungo, con l’ottima verticalizzazione di Labas per Bastianelli che sul più bello spara alto. Il centrocampista rossoverde però si riscatta di lì a poco (67’) perché riesce a portare i suoi in vantaggio: cross dalla sinistra di Costa verso l’area dove Labas non ci arriva, Bastianelli invece sì e fa 1-0.

Le notizie da Domagnano della momentanea sconfitta dei Giallorossi sono troppo ghiotte per non essere sfruttate dalla Juvenes-Dogana che carica a testa bassa. Al 76’ ecco il pareggio con Bakalyar, bravo ad infilare di testa Gallinetta dopo il corner preciso di Cordioli. Fabbri sente che si può vincere e porta in attacco anche Cevoli a dare manforte. Il centrale sammarinese è poi decisivo al 85’ quando fa partire l’azione del vantaggio allargando per Traglia, l’esterno la mette in mezzo proprio per Cevoli che la tocca e la prolunga per Colonna che fa 2-1. È il gol che decide la sfida e che rilancia la Juvenes-Dogana in zona playoff: ora nel mirino c’è il Domagnano, distante solo due punti.

I Lupi, come detto, cadono a Domagnano con il Pennarossa, mettendo a rischio l’undicesimo posto che vale l’accesso alla post-season. I Giallorossi però nel primo tempo la sbloccano alla mezz’ora quando il preciso traversone di Merendino trova Perazzini sul secondo palo che la schiaccia di testa e batte Del Prete. Il Pennarossa si ricompatta e dieci minuti più tardi rimette tutto in equilibrio. Zenoni serve nello stretto Matteo Nanni che con una gran giocata in area ne salta due e poi la cede al solitario Diop che non può fallire.

Si passa così alla ripresa dove la squadra di Dolci si scatena. Al 51’ inizia il grande pomeriggio di Pintore e Zenoni. Il primo serve l’assist per il secondo che defilato da dentro l’area controlla e spara sul primo palo battendo Colonna per il 2-1. Poco dopo è decisivo anche Del Prete quando si allunga sul tentativo di Bastos Moncalvo poi al 65’ i Biancorossi vanno ancora in gol. Grande azione corale che si conclude con il tracciante di Gega per Pintore che di prima è letale nell’infilare Colonna. La gara è ricca di emozioni e al 68’ il Domagnano tenta di riaprirla: il lancio profondo di Fusco trova Moscardi che va verso Del Prete e lo batte poi con un elegante esterno. Al 81’ però la gara si chiude definitivamente con il poker del Pennarossa: Pintore riesce caparbiamente a tenere vivo un pallone destinato sul fondo poi la mette in mezzo per Zenoni che non può fallire. Impatto notevole del duo Pintore-Zenoni sul Pennarossa, entrambi arrivati a gennaio: cinque reti e quattro assist per il primo, ben otto gol e un assist per il secondo. Nel finale l’unica nota stonata per i Biancorossi è l’espulsione per proteste di Angelini (88’). La squadra di Dolci vince dunque 4-2 ma nonostante le ultime buone prestazioni ormai i playoff sembrano lontani.

L’unico pareggio della 26° giornata è quello del derby di Serravalle tra Cosmos e Folgore. La prima parte di gara è a favore della squadra giallorossonera che dopo diversi tentativi riesce a sbloccarla. È infatti al 21’ che Pancotti va sul fondo e la mette in mezzo per Turrisi che anticipa tutti – Semprini compreso – e di testa fa 1-0. La squadra di Lasagni – ex tecnico del Cosmos – spinge e vuole il raddoppio. Ci va vicinissimo sul finale di tempo quando la punizione velenosa di Sartori costringe Semprini al grande intervento. La strada del Cosmos si fa ancora più in salita quando prima del riposo c’è un contatto a centrocampo tra Ammirati e Turrisi. L’arbitro Avoni, dopo la segnalazione del quarto Ilie, opta per il rosso diretto nei confronti del difensore gialloverde.

Nella ripresa il Cosmos resiste e la Folgore vuole chiuderla. Al 72’ Pancotti salta con un tunnel Grassi prima di essere steso sulla trequarti da Pierri. Sulla conseguente punizione pennellata dall’esterno sammarinese è ancora Semprini che deve negare il raddoppio. La squadra di Selva però lotta anche con l’uomo in meno e con Badalassi va vicino al pari, ma sulla grande incornata del bomber gialloverde c’è Guddo che risponde presente. Poco prima del novantesimo però il Cosmos riesce a trovare il pareggio con il preciso cross di Ben Kacem per la testa di Fatica che fa 1-1. In classifica la Folgore rimane al quarto posto, mentre il Cosmos è stabile al settimo.

Questo il programma completo della 26° giornata di Campionato Sammarinese:

Campionato Sammarinese 2024-25, 26. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ESITO LUOGO Fiorita San Marino Academy 29/03 Albani (Salvatori, Gallo) – Vandi 4-1 Fiorentino Murata Fiorentino 29/03 Mineo (S. Savorani, M. Savorani) – Xhafa 1-0 Montecchio Tre Penne San Giovanni 29/03 W. Villa (Lunardon, Macaddino) – N. Villa 3-2 Domagnano Libertas Virtus 29/03 Beltrani (Morisco, Giannotti) – Balzano 0-2 Dogana Faetano Tre Fiori 29/03 Zani (Ercolani, Zaghini) – Borriello 1-3 Montecchio Domagnano Pennarossa 30/03 Hafidi (Bellavista, Guidi) – Ucini 2-4 Domagnano Cosmos Folgore 30/03 Avoni (Cristiano, Sapigni) – Ilie 1-1 Montecchio Cailungo Juvenes-Dogana 30/03 Ricciarini (Tuttifrutti, Lerza) – Vandi 1-2 Fiorentino in verde è evidenziato l’incontro che sarà distribuito sia su TITANI.TV che su FIFA+.

FSGC | Ufficio Stampa