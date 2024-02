San Marino. Campionato: scontri fondamentali in zona playoff

Scenderanno in campo tutte contemporaneamente le prime quattro del Campionato BKN301 che torna questo weekend con il 20° turno. Virtus, La Fiorita, Cosmos e Tre Penne – in rigoroso ordine di classifica – saranno le protagoniste degli anticipi delle 15:00 di sabato 10 febbraio. Proseguirà dunque il duello a distanza tra la capolista neroverde e i Gialloblu, distanziati di soli due punti.

La squadra di Bizzotto sarà di scena a Montecchio contro un Fiorentino ferito dalla sfida dello scorso turno contro il Cosmos. La Virtus dal canto suo ha ripreso a viaggiare sui suoi ritmi e viene da quattro vittorie consecutive (curiosità: il club di Acquaviva è l’unico che ancora non ha registrato un pareggio). I Rossoblu – attualmente all’ottavo posto a -1 dalla Folgore – avranno a disposizione Salemme e Gimenez (fermati lo scorso turno dal giudice sportivo) ma dovranno fare a meno dello squalificato Diop.

Scontro interessante anche per La Fiorita che se la vedrà con il Murata. I Bianconeri hanno un ritmo altalenante e vengono dalla sconfitta di misura con il San Giovanni. Inoltre non avranno a disposizione l’attaccante Giacomo Cecconi, squalificato per un turno. Tra i Gialloblu invece torneranno Amati e Greco. Si gioca alle 15:00 a Domagnano.

Punta all’ennesima vittoria anche il Cosmos che sarà ad Acquaviva contro il Cailungo. I Gialloverdi vogliono il dodicesimo successo di fila e mantenersi aggrappata nella lotta scudetto. La squadra di Berardi è distante sette punti dalla vetta anche se dovrà ancora scontrarsi sia con la Virtus (all’andata i vinse il Cosmos 3-0) che con La Fiorita (1-1 nella gara giocata lo scorso 21 ottobre). Periodo difficile per il Cailungo di Bobo Sarti. Se è vero che la squadra ha interrotto il digiuno di gol nella scorsa partita contro l’Academy, i Rossoverdi sono però in striscia negativa e non vincono dal lontano 29 ottobre.

A chiudere il quartetto delle prime della classe c’è anche il Tre Penne. I Campioni in carica sfideranno il San Giovanni al “Crescentini” di Fiorentino in una gara che si preannuncia interessante. La squadra di Ceci – al quarto posto a due lunghezze dal Cosmos – è forte di tre vittorie consecutive e del miglior attacco del campionato (53 reti, con Imre Badalassi capocannoniere a quota 19). I Rossoneri però vengono dalla vittoria di misura sul Murata, preziosa per mantenersi in una comoda posizione in zona playoff.

A chiudere il programma del sabato saranno San Marino Academy e Libertas, che si sfideranno alle 18:15 ad Acquaviva. I ragazzi di Cecchetti stanno decisamente bene grazie alle due vittorie di fila confezionate contro Pennarossa e Cailungo; la squadra di Sperindio invece è reduce da quattro sconfitte consecutive.

Di fatto sarà uno scontro diretto per puntare alla zona playoff: entrambe infatti ad oggi sarebbero lontane dalla post-season, con i Granata (a quota 15) avanti di un punto sui Titani. L’obiettivo è l’undicesimo posto, attualmente occupato da Domagnano e Faetano appaiate a 17. Giallorossi e Gialloblu si sfideranno proprio domenica alle a 15:00 Domagnano in uno dei tre posticipi della 20° giornata. Attualmente il Faetano è avanti negli scontri diretti – merito dello scoppiettante 4-3 maturato nel girone di andata – ma la squadra di Paolo Rossi viene dal fondamentale successo contro la Folgore con la firma al novantesimo di Daniele Babboni.

Nonostante quella sconfitta la squadra di Lasagni è ancora al settimo posto – che vale l’accesso diretto ai playoff – ma domenica l’avversario non sarà dei più morbidi. A Montecchio infatti ci sarà il Tre Fiori, forte del 3-0 sul Pennarossa nell’ultimo turno. I Gialloblu di De Falco sono tranquilli al quinto posto ma con la voglia di scalare ulteriori posizioni utili poi in fase di post-season.

In campo sempre alle 15:00 ma sul sintetico di Fiorentino anche Juvenes-Dogana e Pennarossa. La squadra di Amati dopo aver confezionato cinque vittorie si è dovuta piegare nelle ultime due a Virtus e La Fiorita. In classifica però sono ad una sola lunghezza del settimo posto della Folgore. Discorso più complicato per il Pennarossa di Dolci, sempre fanalino di coda e alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Di seguito il programma completo della 20° giornata di Campionato Sammarinese BKN301, con tutte le gare che saranno trasmesse in diretta streaming e con telecronaca integrale su Titani.tv:

Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, 20. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORARIO LUOGO San Giovanni Tre Penne N. Villa (Macaddino, Righi) – Vandi 10/02 15:00 Fiorentino Murata La Fiorita Andruccioli (Lunardon, Tura) – Avoni 10/02 15:00 Domagnano Fiorentino Virtus W. Willa (Cordani, Morisco) – Borriello 10/02 15:00 Montecchio Cosmos Cailungo Xhafa (Giannotti, Notarpietro) – Ucini 10/02 15:00 Acquaviva San Marino Academy Libertas Albani (Gallo, Bellavista) – Ilie 10/02 18:15 Acquaviva Juvenes-Dogana Pennarossa Hafidi (Gallo, Lerza) – Luci 11/02 15:00 Fiorentino Faetano Domagnano Zani (Cristiano, Zaghini) -Piccoli 11/02 15:00 Domagnano Folgore Tre Fiori Beltrano (Ercolani, Macaddino) – Vandi 11/02 15:00 Montecchio

FSGC