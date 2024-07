San Marino. Campionato: si decide lo Scudetto tra Virtus e La Fiorita

La lunga corsa del Campionato Sammarinese BKN301 sta per giungere all’ultima curva. Questo fine settimana si gioca la trentesima – nonché ultima – di stagione regolare e tutti gli occhi sono puntati sul duello tra Virtus e La Fiorita che vale il titolo. Davanti comandano sempre i Neroverdi di Acquaviva, ma i Gialloblu di Montegiardino sono in scia a soli due punti. La contesa però potrebbe anche protrarsi alla prossima settimana: in caso di pareggio della Virtus e vittoria della Fiorita, il titolo si deciderà con lo spareggio – in gara unica – del San Marino Stadium previsto per giovedì 25 aprile alle 20:45.

Le due contendenti giocheranno in contemporanea entrambe di sabato alle ore 15:00. La capolista Virtus sarà di scena nel suo castello – ad Acquaviva – per la sfida contro il Tre Penne. I ragazzi di Bizzotto sanno che tutto dipende da loro: se battono la squadra di Città sono Campioni di San Marino per la prima volta nella loro storia. La forma dei Neroverdi è eccezionale: dopo la sconfitta del 10 febbraio contro il Fiorentino, hanno vinto otto delle ultime nove, compreso anche lo scontro diretto con La Fiorita. Non si può dire lo stesso del Tre Penne che viene da due sconfitte di fila, anche se ormai la squadra di Ceci è sicura del terzo posto e giocherà i playoff a partire dai quarti. La Virtus però per questa sfida fondamentale non avrà a disposizione due giocatori-chiave: sia Benincasa che Pecci infatti sono stati fermati un turno dal giudice sportivo. Ma Bizzotto ha ritrovato un ottimo Buonocunto dopo l’infortunio e può contare anche su un Lombardi che nell’ultima contro il San Giovanni ha fatto vedere grandi cose. Nessun squalificato invece per i Campioni in carica del Tre Penne.

La Fiorita dal canto suo dovrà assolutamente vincere e sperare in un passo falso della Virtus. I favori sono tutti per la squadra di Manfredini nella partita di sabato contro il Cailungo (Montecchio, ore 15:00). Anche i Gialloblu corrono veloce grazie alle sei vittorie nelle ultime sette. I Rossoverdi di Bobo Sarti invece vengono da quattro sconfitte di fila e sono certi di chiudere la stagione al penultimo posto. Quasi un testa-coda tra le due squadre. Saranno tre gli squalificati per questa partita: nella Fiorita mancherà Tommaso Guidi, mentre nel Cailungo non ci saranno Quaranta e Liverani.

È anche lotta per il quarto posto, che garantirà qualche vantaggio in più in ottica playoff. Attualmente c’è il Cosmos a quota 57: la squadra di Berardi sabato sarà a Dogana contro un Faetano all’ultima stagionale ma proveniente dal bel 3-1 al Fiorentino. Con un successo i Gialloverdi sono sicuri di mantenere la posizione e prepararsi ai playoff che valgono l’Europa. Ricordiamo che la partita non potrà essere trasmessa in diretta streaming su Titani. Tv per via dei lavori di manutenzione dello stadio “Ezio Conti” di Dogana.

Dietro al Cosmos però ci sono Murata e Tre Fiori, distanti una sola lunghezza (56 punti). I Bianconeri stanno bene e vincono da tre gare di fila. In settimana però c’è stato l’addio un po’ a sorpresa del tecnico Giuseppe Angelini che ha accettato la chiamata di Gian Luca Bisoli – neo tecnico del Modena in Serie B – diventando così l’allenatore in seconda dei Canarini. Al suo posto al Murata ci sarà Sergio Grassi. Sabato alle 15:00 i Bianconeri se la vedranno al “Federico Crescentini” con il Fiorentino. Andamento altalenante quello dei Rossoblu ma ormai sicuri di affrontare la Folgore nel Turno Preliminare – primo capitolo della post-season in programma mercoledì 24 aprile. Capitolo squalificati: non saranno della partita Grieco (Murata) e Gueye (Fiorentino).

Discorso simile quello tra Tre Fiori e Domagnano, in campo sabato sempre alle 15:00 a Domagnano. Da una parte ci sono i Gialloblu di De Falco in cerca di una posizione migliore da spendere nei playoff, mentre i Giallorossi di Paolo Rossi sono l’ultima squadra ad entrare nel Turno Preliminare grazie all’undicesimo posto conquistato. Nel Domagnano assente lo squalificato Michael Parma.

Resta anche da decidere il settimo posto, prezioso perché chi vince accede direttamente ai quarti di finale ed evita il pericolo del turno preliminare. Sarà uno scontro diretto quello tra Juvenes-Dogana – attualmente settima a quota 45 punti – e San Giovanni che insegue a tre punti. Ai Rossoneri serve solo il successo: in caso di arrivo a pari punti, sarebbe la squadra di Tognacci ad andare ai quarti dei playoff. Nonostante il successo della Juvenes-Dogana dell’andata (3-2), anche una vittoria con un gol di scarto basterebbe ai Rossoneri in quanto possessori di una migliore differenza reti complessiva.

Vogliono cercare di chiudere a testa alta Pennarossa e Libertas, nell’altra sfida domenicale delle ore 15:00 (si gioca a Fiorentino). Per entrambe l’annata si è rivelata storta e quella di domenica sarà l’ultima partita stagione per tutte e due le squadre. I Granata dal canto loro hanno trovato una buona vittoria lo scorso turno con il Cosmos – con la firma di Francesco Pari e le grandi parate di Gennaro Del Prete – andando ad interrompere un lungo digiuno di punti. Anche i Biancorossi di Dolci nell’ultimo turno non hanno fatto male, ribaltando la sfida con la Folgore salvo poi cedere sotto i colpi di Pancotti e soci. Stagione da dimenticare quella del Pennarossa che terminerà certamente all’ultimo posto.

A proposito della citata Folgore, la squadra di Falciano chiuderà la trentesima giornata con l’unica gara in programma alle 18:15 di domenica. Avversario dei ragazzi di Lasagni saranno i Titani della San Marino Academy Under 22. Nella sfida di Montecchio, la Folgore con una vittoria manterrebbe l’attuale ottavo posto utile in caso di parità nei tempi regolamentari del Turno Preliminare nella sfida contro il Fiorentino. Sarà invece l’ultima stagionale per la squadra di Matteo Cecchetti, fuori da qualche settimana dai giochi playoff ma con la voglia di fare bene.

Questo, infine, il programma della 30° giornata del Campionato Sammarinese BKN301, che sarà trasmessa in diretta streaming con commento in italiano su TITANI.TV:

Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, 30. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORA LUOGO Cailungo La Fiorita N. Villa (Battista, S. Savorani) – W. Villa 20/04 15:00 Montecchio Tre Penne Virtus Ucini (Lunardon, Macaddino) – Delvecchio 20/04 15:00 Acquaviva Domagnano Tre Fiori Avoni (Cristiano, Morisco) – Zani 20/04 15:00 Domagnano Faetano Cosmos Mineo (Salvatori, Zaghini) – Ilie 20/04 15:00 Dogana* Murata Fiorentino Borriello (Gallo, Tura) – Vandi 20/04 15:00 Fiorentino Juvenes-Dogana San Giovanni Andruccioli (Ercolani, Bellavista) – Xhafa 21/04 15:00 Montecchio Libertas Pennarossa Hafidi (M. Savorani, Tuttifrutti) – Righi 21/04 15:00 Fiorentino Folgore San Marino Academy Beltrano (Giannotti, Sgrignani) – Piccoli 21/04 18:15 Montecchio

*le partite dallo stadio “Ezio Conti” di Dogana non saranno oggetto di diretta streaming per gli attuali lavori di rinnovamento dell’impianto

FSGC | Ufficio Stampa