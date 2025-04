San Marino. Campionato: Virtus a un passo dal titolo, sfida aperta per la post-season

Con soli tre turni al termine della stagione regolare, ogni punto è importante. La 28ª giornata del Campionato Sammarinese promette grande intensità e lotta su tutti i fronti: dalla corsa ai playoff diretti, ai piazzamenti utili per la post-season, fino alla battaglia per il titolo di Campione di San Marino.

Il weekend si apre con tre sfide in contemporanea alle ore 15:00. Al “Federico Crescentini” di Fiorentino andrà in scena Libertas – San Giovanni. I Granata sono chiamati a fare punti preziosi per raggiungere l’ultimo posto utile per i playoff, mentre i Rossoneri cercheranno un successo che gli manca da due giornate.

Sempre alle 15:00, il Pennarossa affronterà la San Marino Academy allo stadio di Montecchio. I Biancorossi dovranno mantenere alta l’intensità per non rischiare di scivolare nuovamente all’ultimo posto in classifica. I Titani, a digiuno di vittorie da ben tre mesi, sono determinati a tornare al successo per superare in graduatoria proprio i ragazzi di Dolci.

Contemporaneamente, allo stadio “Ezio Conti” di Dogana, si disputerà il derby di Serravalle tra Cosmos e Juvenes-Dogana. I Gialloverdi puntano a consolidare la propria posizione (la squadra di Selva è al quinto posto) che garantisce un buon piazzamento nei playoff, mentre i Biancorossoblu – reduci da tre vittorie consecutive – vogliono proseguire la striscia positiva e mantenere il prezioso undicesimo posto che vale la post-season.

Chiuderà il sabato la sfida tra Tre Penne e Murata, in programma alle 18:00 a Montecchio. I Biancoazzurri, protagonisti di un periodo altalenante, hanno bisogno dei tre punti per mantenere l’ultimo posto disponibile per l’accesso diretto ai playoff (settimo posto). I Bianconeri, invece, forti di una serie di risultati utili consecutivi, proveranno ad avvicinarsi ulteriormente in classifica al club di Città (cinque punti separano le due squadre).

Le partite della giornata domenicale si svolgeranno tutte alle ore 15:00. Allo stadio di Domagnano si giocherà Domagnano – Fiorentino. Entrambe le squadre stanno attraversando un periodo difficile: i Giallorossi dovranno trovare la vittoria che gli manca dalla sfida contro il Cailungo (1 marzo) e che gli permetterebbe di essere ancora in corsa per la post-season; i Rossoblu, invece, dovranno ritrovare un risultato positivo che gli manca da ben dieci settimane e gli consentirebbe ancora di lottare per i playoff diretti.

Allo stadio di Montecchio si daranno battaglia, invece, La Fiorita e Folgore. I Gialloblu vogliono mantenere l’imbattibilità nella competizione, inseguendo da vicino la capolista Virtus e sperando in un suo passo falso. Dall’altra parte i Giallorossoneri, hanno bisogno di una vittoria che manca da tre turni e puntare anche al terzo posto, attualmente occupato dal Tre Fiori, utile in ottica playoff.

Faetano e Virtus si sfideranno allo stadio di Dogana sempre alle ore 15:00. I Gialloblu proveranno a strappare punti preziosi ai ragazzi di Bizzotto, mentre i Neroverdi devono continuare la loro impressionante serie di vittorie per raggiungere il sogno scudetto. In caso di pareggio, infatti, de La Fiorita e contemporanea vittoria dei Neroverdi, la Virtus conquisterebbe matematicamente il titolo di campione con due giornate d’anticipo.

Chiude la giornata la sfida tra Cailungo e Tre Fiori, in programma allo stadio di Fiorentino. I Gialloblu partono favoriti, forti anche del netto successo per 7-0 nella gara d’andata. I Rossoverdi, però, faranno di tutto per cambiare le sorti della partita e nonostante non possano più raggiungere l’accesso alla post-season, proveranno ad ottenere un risultato positivo. La sfida tra Cailungo e Tre Fiori andrà inoltre trasmessa sulla piattaforma streaming FIFA+.

Come accaduto lo scorso mese, anche in questo turno ci sarà uno scambio di fischietti tra

Federazioni. Per la partita di sabato tra Cosmos e Juvenes-Dogana l’arbitro sarà David Vilanova, con Antoine Chiaramonti come quarto ufficiale, e con il supporto degli assistenti Eric Machado e Joan Guiu. Per quanto riguarda la sfida di domenica tra La Fiorita e Folgore, a dirigere il

match sarà Chiaramonti con Vilanova come quarto e i medesimi assistenti del giorno precedente. Nel mese di maggio, invece, volerà ad Andorra una quaterna arbitrale sammarinese per completare lo scambio.

Questo il programma della 28° giornata di Campionato Sammarinese, integralmente trasmessa in diretta streaming – e in maniera totalmente gratuita – sulla piattaforma Titani.tv.

Campionato Sammarinese 2024-25, 28. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORA LUOGO Libertas San Giovanni 12/04 Avoni (Lunardon, Salvatori) – Balzano 15:00 Fiorentino Pennarossa San Marino Academy 12/04 Ilie (Cordani, Gallo) – N.Villa 15:00 Montecchio Cosmos Juvenes-Dogana 12/04 Vilanova (Machado, Guiu) – Chiaramonti 15:00 Dogana Tre Penne Murata 12/04 Zani (Macaddino, Tuttifrutti) – Beltrano 18:00 Montecchio Domagnano Fiorentino 13/04 Albani (Ercolani, Cristiano) – Borriello 15:00 Domagnano La Fiorita Folgore 13/04 Chiaramonti (Guiu, Machado) – Vilanova 15:00 Montecchio Faetano Virtus 13/04 Ricciarini (S. Savorani, M. Savorani) – Ucini 15:00 Dogana Cailungo Tre Fiori 13/04 Hafidi (Sapigni, Bellavista) – Righi 18:00 Fiorentino in verde è evidenziato l’incontro che sarà distribuito sia su TITANI.TV che su FIFA+.

Clicca qui per la classifica aggiornata.



FSGC