San Marino. Campionato: Virtus bloccata sul pari, un punto a testa per Tre Penne e La Fiorita

Due pareggi – entrambi per 1-1 – chiudono la prima giornata di Campionato Sammarinese 2024-25. Nei posticipi domenicali i campioni in carica della Virtus vengono fermati da un San Giovanni mai domo mentre nel big match tra Tre Penne e La Fiorita al rigore di Righini risponde la gran incornata di Zazas Sanchez.

Riavvolgiamo il nastro partendo proprio dalla gara di Montecchio tra Biancoazzurri e Gialloblu, in cui si sfidavano i due grandi ex delle panchine: Nicola Berardi alla guida del Tre Penne e Stefano Ceci al timone de La Fiorita. La sfida parte subito forte perché dopo soli due minuti Marco Gasperoni pennella in area per Alex Ambrosini che schiaccia bene di testa mandando la sfera fuori di pochissimo. La risposta del Tre Penne non tarda ad arrivare con Dormi che calcia bene dalla distanza, Vivan si allunga bene ed evita il peggio.

Al quarto d’ora si spezza l’equilibrio dell’incontro: grande azione corale della squadra di Città con Amati che scambia con Pieri che dal limite va di prima per l’accorrente Tommaso Guidi il quale si presenta davanti a Vivan, il portiere gialloblu esce toccando l’ex Cosmos che frana a terra. L’arbitro Avoni indica il dischetto. Si presenta Righini che spiazza Vivan e fa 1-0. La partita è vivace e divertente, nonostante il gran caldo. Il Tre Penne insiste per il raddoppio ma La Fiorita non si nasconde e vuole rimettere la gara in equilibrio. Ci prova al 26’ con Ambrosini, tra i più attivi nei Gialloblu, con il bel sinistro sul primo palo che però trova il guantone a mano aperta di un sicuro Migani. I Gialloblu di Stefano Ceci non mollano e restano sempre in proiezione offensiva. CI prova anche Olcese che con un buon colpo di testa la manda fuori di un soffio. L’inerzia è a favore del club di Montegiardino che dopo tanto insistere trova un meritato pari: dalla perfetta punizione di Cicarelli svetta benissimo Zazas Sanchez, difensore spagnolo arrivato in estate che incorna l’1-1. Il momento è decisamente a favore de La Fiorita che poco dopo va vicina al vantaggio: bel lavoro di Vitaioli che con un bel filtrante serve Olcese il quale va potente verso lo specchio mandandola alta di poco. Prima del riposo tenta ancora Ambrosini di testa ma Migani blocca. La ripresa porta meno occasioni, complice anche stanchezza e caldo. Una delle migliori capita nel finale, poco prima del 90’: Vandi scambia con Giovagnoli che gli rende un buon pallone sulla sinistra, l’esterno biancoazzurro pensa al tiro-cross che va ad infrangersi sul palo interno senza però entrare in porta. Ci prova anche Amati a segnare il più classico dei gol dell’ex ma la sua punizione defilata non trova la porta di Vivan. La sfida termina dunque 1-1, un punto a testa per due squadre che saranno tra le protagoniste per la vittoria finale.

Inizia, come detto, con un pareggio la stagione dei campioni in carica della Virtus nella sfida con il San Giovanni. Freschi vincitori della Supercoppa, a Domagnano i Neroverdi di Bizzotto la sbloccano dopo pochi minuti. Gori la mette in mezzo per Benincasa, il neo-portiere rossonero Julian Starna esce con i pugni colpendo però anche l’attaccante neroverde, l’arbitro Xhafa è lì vicino e indica il dischetto del rigore. Sulla battuta ci va lo specialista Ivan Buonocunto che non sbaglia e porta avanti i suoi. Primo tempo con poche emozioni, con le due squadre che tentano di sfruttare i calci piazzati ma senza trovare fortuna.

In avvio di ripresa la Virtus vuole il nuovo vantaggio con Pecci che in girata prova a metterla in mezzo da buona posizione ma la difesa rossonera allontana. San Giovanni che non demorde e inizia a crescere. Al 54’ chiede un calcio di rigore dopo una conclusione di Robba dal limite che va sul corpo di Manuel Battistini ma l’arbitro dice che non c’è nulla. Il momento sorride ai Rossoneri che dopo qualche altro tentativo trova il pareggio al 64’: il pallone dalla sinistra viene raccolto da Nicola Sartini che scarica benissimo per Tommaso Bastianelli che calcia di prima e infila Mirco De Angelis, ex della gara. Al 67’ è ancora San Giovanni: Azael Garcia Rufer avanza palla al piede e una volta arrivato al limite calcia diretto in porta ma De Angelis c’è. Virtus che prova a reagire e nella parte finale di gara vuole dare lo strappo decisivo. Bizzotto mette dentro Piovaccari, Ciacci e Angeli ed è proprio quest’ultimo che appena entrato va vicinissimo al gol in tuffo di testa. I Neroverdi vanno all’assalto finale e nel recupero arriva un’altra chance: la punizione dal limite di Angeli diventa uno schema che libera Piovaccari alla conclusione ma Starna con un gran riflesso nega il gol al bomber italiano e la gara termina sul 1-1.

La prima giornata di campionato è dunque già in archivio ed il prossimo turno è in programma il weekend del 13-14-15 settembre. Ora spazio alla Nazionale, con la sfida di Nations League di giovedì 5 contro il Liechtenstein.

Questo, infine, il programma completo della 1° giornata del Campionato Sammarinese 2024-25:

Campionato Sammarinese 2024-25, 1. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ESITO LUOGO Domagnano San Marino Academy Vandi (Cordani, Tura) – Borriello 30/08 2-1 Dogana Fiorentino Juvenes-Dogana Righi (Ercolani, Morisco) – Albani 30/08 0-0 Montecchio Libertas Cosmos Zani (Giannotti, Tuttifrutti) – Balzano 30/08 0-4 Domagnano Folgore Tre Fiori Andruccioli (Gallo, Lerza) – Ilie 30/08 1-2 Acquaviva Cailungo Faetano W. Villa (Ercolani, Sgrignani) – Ricciarini 31/08 0-1 Fiorentino Murata Pennarossa Hafidi (Tuttifrutti, Zaghini) – Beltrano 31/08 3-0 Montecchio Virtus San Giovanni Xhafa (Sapigni, Giannotti) – Piccoli 01/09 1-0 Domagnano Tre Penne La Fiorita Avoni (Cristiano, Battista) – Ucini 01/09 1-1 Montecchio

FSGC | Ufficio Stampa