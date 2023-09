SAN MARINO. CAMPIONATO: VIRTUS E MURATA A PUNTEGGIO PIENO

Dopo lo spettacolare esordio contro il Faetano, il Murata di Giuseppe Angelini supera a pieni voti anche l’esame rappresentato dalla Libertas. I Granata incappano nella seconda sconfitta consecutiva, ritrovandosi ad inseguire dopo appena otto minuti per effetto della punizione a due che ha mandato a tabellino Raul Ura. Il raddoppio arriva su calcio di rigore e porta la firma di Affonso, capace anche di triplicare le marcature al 44’ dopo una bella discesa di coppia con Gega. Un attimo prima dell’intervallo, il primo gol subito dai Bianconeri in stagione: a tutti gli effetti un’autorete di Gueye, insicuro sul tiro-cross di Zabre. Nonostante una secondo tempo arrembante, la Libertas non riesce a riportarsi in scia nel punteggio e a fine partite il Murata cala il poker. Ancora una volta Cunha, partito dalla panchina, timbra il cartellino.

Due rigori portano invece in dote i successi di Cailungo e Tre Fiori. I Rossoverdi battono di misura il Fiorentino, dovendo pure far fronte all’espulsione di Simone Vittori al 37’. Nel quarto d’ora finale Hafidi decreta la massima punizione in favore della squadra di Iencinella, che trova dal dischetto i suoi primi tre punti stagionali. In gol Mattia Urbinati. Così anche il Tre Fiori: la vittoria n. 1 di Andrea De Falco nella sua nuova veste di allenatori matura a sette minuti dal termine, quando Cecconi batte De Angelis dagli undici metri. Negli ultimi istanti il San Giovanni perde uno dei suoi migliori giocatori: Nicola Sartini, reo di un fallo di reazione, viene espulso all’88’.

Non ci sono reti, invece, nel primo dei due derby del fine settimana: quello di Serravalle, tra Folgore e Cosmos, mette in luce il buon rendimento delle due difese. A provarci con maggior convinzione sono i Gialloverdi, ma Di Maio e compagni non sfondano – lasciando così la vetta della classifica alla coppia composta da Virtus e Murata, potenzialmente raggiungibili domani solamente da La Fiorita.

E se il Murata occupa la vetta con un rendimento offensivo notevole, la Virtus di Bizzotto anche ieri sera si è fatto bastare un unico gol di Ivan Buonocunto – il secondo in altrettante partite di Campionato Sammarinese BKN301, 2023-24. Dopo la zampata a tempo scaduto col Tre Fiori, il fantasista neroverde stavolta ha colpito in avvio di gara, sfruttando un calcio di rigore conquistato da Loris Tortori.

FSGC – Ufficio Stampa

