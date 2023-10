San Marino. Campionato: Virtus inesorabile, bella rimonta della San Marino Academy

La Virtus non conosce ostacoli. Nemmeno La Fiorita frena la marcia della capolista, ancora a punteggio pieno dopo sette giornate. Il big match del sabato si sblocca al minuto 36’, quando Michele Rinaldi schiaccia in rete di potenza la palla scodellata in area da Buonocunto su piazzato. Il raddoppio matura all’alba del secondo tempo: la difesa de La Fiorita fatica a liberare, Tortori irrompe in area e con una conclusione sporca scavalca Zavoli. Nel finale di gara Manfredini getta nella mischia Danilo Rinaldi, al rientro dopo una lunga assenza dei campi a seguito di un infortunio patito nella passata stagione contro la Juvenes-Dogana. Il numero 16 impiega poco più di un giro d’orologio per iscrivere il suo nome nel tabellino, sfruttando un rinvio errato della difesa neroverde e scavalcando con freddezza Passaniti nel tu per tu. La squadra di Montegiardino non troverà tempo e modo, però, per evitare il primo k.o. in campionato e anche l’aumento del proprio ritardo dalla vetta.

Un altro 2-1 matura sul campo di Fiorentino, dove il Domagnano completa la sua settimana perfetta centrando il terzo successo su tre, ottavi di coppa compresi. Portano quasi lo stesso nome – consonante a parte – le due reti che consentono ai Lupi di scappare sul 2-0: Babboni firma il vantaggio giallorosso dopo neanche 4’ con un preciso diagonale, Baffoni si incarica del raddoppio con un bolide scagliato sotto la traversa. De Biagi accorcia nel finale di frazione con una staffilata dal cuore dell’area di rigore, ma non basta alla banda di Chiesanuova per evitare la settima sconfitta su sette.

Il San Giovanni “vendica” l’eliminazione dalla Coppa Titano BKN301 imponendo al Fiorentino la terza sconfitta di fila in campionato. Finisce con un 2-0 scritto per intero nella parte finale del primo tempo. Il diagonale dalla distanza di D’angeli apre uno score che viene chiuso sui titoli di coda della frazione da Sartini, che di testa, sul traversone di Boldrini, batte Benedettini nonostante l’estremo tentativo di respinta di quest’ultimo. L’arbitro dice che la palla ha oltrepassato la linea prima della parata dell’estremo rossoblù, e così il San Giovanni festeggia un 2-0 protetto fino al fischio di fine gara. Questo successo consente agli uomini di Tognacci di tornare a muovere la classifica dopo tre k.o. di fila.

Anche gli Under 22 tornano a fare risultato grazie al 2-2 ottenuto in rimonta contro la Juvenes-Dogana, che scappa sul 2-0 nel primo tempo per effetto di uno scambio di cortesie tra Merli e Stella. Nell’azione dell’1-0 il secondo assiste il primo, che infila Battistini con una meravigliosa conclusione dal limite. Il raddoppio vede invece Merli nelle vesti di rifinitore e Stella in quelle di finalizzatore: il diagonale dal limite del numero 95 è inesorabile. Il doppio colpo non stordisce i ragazzi di Cecchetti, che invece cambiano marcia nella ripresa, accorciando prima con Famiglietti (girata a rete su preciso cross di Giocondi) e impattando poi con il mancino potente e preciso di D’addario dalla distanza. Per la Juvenes-Dogana arriva così una frenata dopo due vittorie consecutive.

È 2-2 anche tra Folgore e Libertas nel match delle 18.15. Tra il 7’ e l’8’ c’è il primo scambio di colpi. Vantaggio della Folgore con l’ex Golinucci (colpo di testa preciso su cross di Simeoni), risposta immediata dei Granata con il destro di Santoni propiziato dal velo di Zabre. Il nuovo vantaggio dei Giallorossoneri arriva su un calcio d’angolo battuto forte sul primo palo, dove Sylla spizza per Fall che di petto corregge in rete. Anche il secondo gol della Libertas arriva sugli sviluppi di un corner. La palla viene trasmessa sul lato opposto del campo, dove Tamagnini crossa forte per Greco che al volo infila nel sacco. A 13’ dal 90’ la Folgore rimane in dieci per il secondo giallo comminato a Sylla. Nonostante ciò e nonostante il forcing finale della Libertas, il risultato si mantiene intatto fino al fischio di chiusura. La Libertas torna così a far punti dopo il k.o. con il Domagnano, mentre la Folgore non riesce a dar seguito al successo ottenuto nel turno precedente contro il San Giovanni.

Questo il quadro degli anticipi della 7° di campionato: