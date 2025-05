San Marino. Canti-Pichetto Fratin: firmato il Memorandum in materia ambientale

Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente della Repubblica di San Marino e il Ministro dell’Ambiente della Repubblica italiana si sono incontrati oggi a Roma.

Si è tenuto a Roma nel pomeriggio, nella sede del Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Territoriale, il bilaterale fra il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente della Repubblica di San Marino, Stefano Canti e il Ministro dell’Ambiente della Repubblica Italiana, Gilberto Pichetto Fratin.

L’incontro, cordiale e costruttivo, ha rappresentato l’occasione per rafforzare la collaborazione in corso tra i due Stati in materia di politiche ambientali sugellata con la firma di un Memorandum di Intesa.

Il Memorandum, nello spirito di amicizia che tradizionalmente caratterizza i rapporti tra lo Stato Sammarinese e lo Stato Italiano e ispira la loro collaborazione, è volto a favorire e sviluppare la collaborazione tra le Parti in materia ambientale e nell’ambito di percorsi condivisi di politica ambientale. Le Parti cooperano nel controllo dello stato dell’ambiente, nella prevenzione e difesa del suolo, delle acque, dell’aria e nell’attuazione di iniziative comuni volte alla conservazione e valorizzazione della natura e dei paesaggi transfrontalieri e più in generale per lo sviluppo sostenibile.

La collaborazione sarà in particolare, finalizzata alla cooperazione per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e nella condivisione di buone pratiche per l’attuazione delle Strategie Nazionali per lo sviluppo sostenibile dei rispettivi Stati; allo sviluppo di strategie comuni in materia di sostenibilità ambientale ed economia circolare; allo sviluppo di strategie comuni verso un’attuazione efficace e sostenibile dei rispettivi Piani Nazionali di Gestione Rifiuti; a rafforzare la cooperazione in materia di gestione dei rifiuti con particolare riferimento ai rifiuti RAEE prodotti nel territorio di San Marino; a cooperare per la tutela delle acque transfrontaliere dall’inquinamento.

La delegazione sammarinese, composta per l’occasione dal Direttore dell’AASLP Ing. Giuliana Barulli e dal Direttore dell’AASS Ing. Raoul Chiaruzzi, hanno condiviso altresì l’opportunità di siglare un ulteriore Accordo operativo per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (il cui testo in bozza è già pronto e visionato dai rispettivi Dipartimenti), al fine di disciplinare le modalità e condizioni per l’immissione sul mercato delle apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte nel territorio sammarinese, e la raccolta, il ritiro e la gestione dei relativi rifiuti, prodotti nel territorio sammarinese, al fine di consentire alla Repubblica di San Marino di incrementare la raccolta dei rifiuti in oggetto e dunque conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero stabiliti dal Codice Ambientale.

Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente): “Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento per il supporto e la collaborazione ricevuti durante il mio mandato come Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente. È stato un onore lavorare per la tutela e il rispetto del nostro prezioso ambiente. Mentre mi preparo ad assumere il nuovo incarico di Segretario di Stato per la Giustizia, voglio assicurarvi che il mio impegno verso le politiche ambientali e la protezione del territorio resterà costante. Continuerò a sostenere, promuovere e vigilare sulle iniziative volte alla salvaguardia del nostro patrimonio naturale. Con gratitudine e rinnovata dedizione.”.

San Marino, 16 luglio 2024/1723 d.F.R.