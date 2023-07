San Marino capitale del Floral Design Internazionale  

Tre giorni di seminari e whorksop con i maestri della composizione floreale italiana e internazionale (17,18, 19 ottobre). La sammarinese Mara Verbena festeggia quarant’anni d’attività nel suo atelier verde “Fior di Verbena” e lancia il meeting: “Dalle radici all’evoluzione del floral design, ricerca e sviluppo dei nuovi trend 2024”.

San Marino, 7 Luglio 2023 – Programma definito ed evento lanciato a partire da questa settimana nel mondo dei floricoltori e dei fioristi italiani e internazionali. Il prossimo autunno (17,18, 19 ottobre), il centro congressi di San Marino diventerà il palcoscenico di una tre giorni di seminari e corsi di alta formazione con il meeting internazionale: “Dalle radici all’evoluzione del floral design, ricerca e sviluppo dei nuovi trend 2024”.

È l’appuntamento di maggiore rilievo tra quelli organizzati a partire da quest’estate da Mara Verbena in occasione del quarantesimo anniversario (1983/ 2023) dell’inizio della sua attività e dell’apertura, sul Titano, del proprio atelier verde: “Fior di Verbena”.

Mara Verbena presenterà per la prima volta a San Marino, insieme ad altri 8 insegnanti appartenenti dell’Associazione Floricoltori e Fioristi italiani (Affi), la formula già adottato nel 2019 al seminario “Bouquet festival di Sanremo”. In quell’occasione, numerosi allievi fioristi avevano acquisito competenze e nuove idee, riproposte poi con successo grande soddisfazione, nei propri negozi ed atelier.

La Guest Star internazionale del meeting sarà il messicano Leopoldo Gomez che, insieme alla firma dello stile di composizione floreale d’ avanguardia a livello mondiale, Vincenzo Antonuccio (classificatosi nella top ten 10 all’ultima Coppa del Mondo), si dedicheranno ai temi delle scenografie floreali, ai sistemi che si adottano per anticipare i nuovi trend e agli stili destinati a contraddistinguere la flower fashion 2024. Spazieranno dal garden-style alla new-romantic flowers, dai colori polvere a quelli più tenui e delicati. Il tutto legato da uno stile personale che lo stesso Leopoldo Gomez definisce: “Naturale, trasparente e sperimentale”.

Cecilia Sarafino e Carmelo Antonuccio, storici insegnanti di arte floreale con Mara Verbena si occuperanno, invece, di un must della cerimonia nunziale: “Il centro tavola, visione del wedding”. L’arredo in grado di rappresentare ed esprimere i sentimenti e le emozioni degli sposi. Sempre orientato ai nuovi trend 2024 sarà il workshop “Il mazzo legato, visioni del contemporaneo”, condotto da tre grandi ricercatori e innovatori dello stile, insegnanti in Antonio Trentini, Giuseppe Picca e Alessandro Musco.

Mentre, alla creazione di un evento e alla sua coniugazione anche floreale, sarà dedicata, la relazione “P & J Production” tenuta dalla coppia creativa di “Weddings Italy by Regency” Jinane Kafrouny e Paolo Nassi Due creative manager che con la loro ventennale esperienza offriranno informazioni e segreti, utili per la realizzazione di un evento di successo.

Il meeting inizierà con la presentazione della storia della composizione floreale classica e contemporanea e si concluderà con una cena di Gala preparata lo Chef stellato Luigi Sartini.

L’evento ha il patrocinio della segreteria di Stato all’Industria e Commercio di San Marino e le partnership di My Plant and Garden – International Garden Expo, Affi con i più importanti produttori italiani di fiori, l’olandese Avalanche Roses per matrimoni, la Barile Flowers rose dal mondo ed Enzo de Gasperi e i suoi accessori.

Per info e iscrizioni: [email protected] gmail.com mara 335377578 link per iscrizioni e programma www.maraverbena.com