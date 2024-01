San Marino. Capogruppo PDCS avv. Francesco Mussoni su Rtv apre alla coalizione PSD, PS e Libera: ”occorre collaborare con le forze più rappresentative. Al paese serve creare condizioni di stabilità e governabilità per fare interventi sostanziali”

A Palazzo Pubblico, la seguitissima trasmissione televisiva dedicata alla politica di San Marino Rtv, il Capogruppo del PDCS Francesco Mussoni ha detto nel corso del suo intervento: ”C’è un passaggio politico da fare, il percorso di associazione, le esigenze di cui il paese necessita in termini di riforme, di riorganizzazione, di rilancio dell’economia serve una cooperazione/collaborazione con le forze politiche più rappresentative. Su questo non si può uscire, perchè diversamente non faremmo uno schema utile al paese. Questo non vuol dire che ci sia uno schema in questo momento che è negoziato e non comunicato. Quello che stiamo portando avanti è quello di essere coerenti con la nostra maggioranza rimasta e di creare una continuità politica istituzionale ma questo concetto non cozza, in prospettiva, con un ragionamento politico più ampio, lo dovremo vedere. Non c’è in questo momento uno schema da comunicare o non comunicato. Per cui dovremo continuare l’approfondimento politico e discutere sui temi programmatici. (…) Da un mio punto di vista non dovremmo cadere nei tatticismi o nei giochi di veti o di preferenze personali, ma dovremmo avere la lucidità di guardare a quello che serve al paese e creare condizioni di stabilità e governabilità per fare interventi sostanziali. A me non piace lo schema banale di dire chi è riformista e chi non lo è. Questa legislatura, per esempio, è stata una legislatura piena di azioni riformiste, di cambiamenti per il nostro paese e questi sono slogan che servono a creare una narrazione. (…) Cerchiamo di restare aderenti alla realtà e di guardare quello che serve in questo momento alla nostra realtà.”