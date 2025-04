San Marino. CASO LETTERE ANONIME DI GIORGIO CELLAROSI. Parte2. La seconda lettera anonima rivolta a Stelio Pazzini (C’è anche quello che sembrerebbe un proiettile)

Dal documento agli atti:

”Questo Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria del Corpo della Gendarmeria con il provvedimento riportato in oggetto è stato incaricato di trasmettere in Tribunale tutti gli originali delle lettere anonime e delle relative buste ricevute da Stelio PAZZINI, Emanuele STOLFI (APAS), Marco SEVERINI e Dante TOCCACELI (VDS allegato n.1). In relazione ai nominativi citati il Reparto trasmette gli originali dei reperti. (…)

CORRISPONDENZA RICEVUTA DA STELIO PAZZINI (2)

PAZZINI Stelio in data 04.09.2023, ha presentato denuncia presso il Corpo della Guardia di Rocca (Rif. Prot. n.621/2023), conseguentemente al ricevimento di una busta da corrispondenza contenente al suo interno una lettera anonima manoscritta, un film plastico con bolle ed una sfera metallica.

(la sfera metallica se è simile a quella ricevuta dal nostro direttore, della quale scriveremo in seguito, potrebbe essere un proiettile. Nel caso di Severini era stato usato il che vorrebbe dire che era stato usato ndr.)

Il testo della seconda lettera anonima (inviata a STELIO PAZZINI da GIORGIO CELLARONI ndr) risulta:

“I° AVVISO

SCEMO

DEFICIENTE

NON DEVI GIRARE

PER LA STRADA

TI VERREMO

TROVARE

MA NON PRESTO”

I reperti in argomento detenuti da questo Reparto sono in copia fotostatica e sono consistenti in una busta da corrispondenza, una lettera anonima. Gli stessi sono già stati trasmessi in Tribunale con rapporto del Corpo della Guardia di Rocca (Rif. Prot. n.15891/2023-16-10/1 del 05 settembre 2023).”

continua…