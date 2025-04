San Marino. CASO LETTERE ANONIME DI GIORGIO CELLAROSI. Parte3. La terza lettera anonima a Stelio Pazzini

Dal documento agli atti:

”Questo Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria del Corpo della Gendarmeria con il provvedimento riportato in oggetto è stato incaricato di trasmettere in Tribunale tutti gli originali delle lettere anonime e delle relative buste ricevute da Stelio PAZZINI, Emanuele STOLFI (APAS), Marco SEVERINI e Dante TOCCACELI (VDS allegato n.1). In relazione ai nominativi citati il Reparto trasmette gli originali dei reperti. (…)

CORRISPONDENZA RICEVUTA DA STELIO PAZZINI (3)

In data 28.11.2023, l’Avv. MUSCIONI Michela ha depositato presso questo Reparto di Polizia Giudiziaria della Gendarmeria (Rif. Prot. 23/G40/37 datato 28 novembre 2023) una busta da corrispondenza contenente lettera anonima manoscritta, indirizzata a PAZZINI Stelio. Il testo della lettera anonima risulta:

“ABBIAMO PARLATO CON I NOSTRI UFFICI DI COMPETENZA,

E ANNO VISTO QUELLO CHE TI SEI PERMESSO DI COMUNICARE

E OFFESO A UN NOSTRO CITTADINO ONESTO,

TU NON DOVRESTI NEANCHE PENSARE DI TUTTO QUESTO,

SEI SEMPRE STATO PER UN GRAN MANTENUTO,

NON SEI MAI STATO CAPACE DI FARTI VEDERE UNA PERSONA REALIZZATA,

O AVUTO MODO DI CONOSCERTI AVENDO LAVORATO NELLA STESSA DITTA DOVE LAVORAVI,

SEI UN FALLITO, PENSA SOLO PER TE,

CI STIAMO PENSANDO DI PREPARARTI UNA BELLA SORPRESA CON CALMA.

TOGLI SE VUOI QUEL ANNUNCIO SU FACEBOOK TI CONVIENE.”

I reperti in argomento sono in originale e sono consistenti in una busta da corrispondenza contenente una lettera anonima. Gli stessi vengono trasmessi in allegato al presente rapporto contenuti nel plico contraddistinto dal n.2 (VDS allegato 3). (…)

continua…