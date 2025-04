San Marino. CASO LETTERE ANONIME DI GIORGIO CELLAROSI. Parte6. La lettera e la pallottola ricevuta dal nostro direttore

Dal documento agli atti:

”Questo Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria del Corpo della Gendarmeria con il provvedimento riportato in oggetto è stato incaricato di trasmettere in Tribunale tutti gli originali delle lettere anonime e delle relative buste ricevute da Stelio PAZZINI, Emanuele STOLFI (APAS), Marco SEVERINI e Dante TOCCACELI (VDS allegato n.1). In relazione ai nominativi citati il Reparto trasmette gli originali dei reperti. (…)

CORRISPONDENZA RICEVUTA DA MARCO SEVERINI

Marco SEVERINI, in data 19.09.2023 presentava denuncia presso questo Reparto della Gendarmeria (Prot. n.23/G40/122) e depositava busta da corrispondenza contenente lettera anonima manoscritta e Film plastico con bolle d’aria con all’interno una sfera metallica. Si rappresenta che tale materiale consegnato in sede di denuncia da Marco SEVERINI è stato oggetto di indagini tecniche scientifiche, così come disposto dalla S.V.Ill. ma nell’ambito del Procedimento Penale 788/23 RNR. Il testo della lettera anonima risulta:

“I° AVVISO

STRANIERO VATTENE,

TI VEDIAMO TROPPE

VOLTE NELLA

NOSTRA REPUBBLICA”.

I reperti, consistenti in una busta da corrispondenza, una lettera anonima, sono in originale e una sfera metallica (dalle sembianze di una pallottola ndr) che vengono trasmessi in allegato al presente rapporto contenuti nel plico contraddistinto dal n.5 con busta di sicurezza n.533061 e busta di sicurezza n.00037757 (VDS allegato 6).

Si dà atto che i reperti prodotti a seguito delle attività scientifiche svolte dal Reparto nell’ambito del Procedimento Penale 788/23 RNR, verranno trasmessi con nota a parte e nell’ambito di detto procedimento.

continua…