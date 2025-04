San Marino. CASO LETTERE ANONIME DI GIORGIO CELLAROSI. Parte8. La seconda lettera anonima inviata a Dante Toccaceli

Dal documento agli atti:

”Questo Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria del Corpo della Gendarmeria con il provvedimento riportato in oggetto è stato incaricato di trasmettere in Tribunale tutti gli originali delle lettere anonime e delle relative buste ricevute da Stelio PAZZINI, Emanuele STOLFI (APAS), Marco SEVERINI e Dante TOCCACELI (VDS allegato n.1). In relazione ai nominativi citati il Reparto trasmette gli originali dei reperti. (…)

CORRISPONDENZA RICEVUTA DA DANTE TOCCACELI (2)

Dante TOCCACELI in data 06.07.2023 ha presentato denuncia presso la Brigata Gendarmeria di Fiorentino (Rif. Prot. n.23/G06/78). Il testo della lettera anonima risulta:

“FINALMENTE SAPPIAMO

ANCHE DOVE ABITI

(CRIMINALE) SIAMO UN

GRUPPO DI AMICI

CHE ANDIAMO A

CACCIA VERREMO

ANCHE A FIORENTINO

SIAMO UNA SCHUADRA

DI GIOVANI NON

ABBIAMO FRETTA.

MA CON UN PAZZO

COME TE BISOGNA

PREVENIRE. SCEMO”

I reperti in argomento sono in originale e sono consistenti in una busta da corrispondenza, una lettera anonima. Gli stessi vengono trasmessi in allegato al presente rapporto contenuti nel plico contraddistinto dal n.7 (VDS allegato 8).

CONTINUA.