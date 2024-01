San Marino. ”CASO LONFERNINI”. Segretario di Stato Beccari: ”il collega Lonfernini andò via dopo un’ora dall’arrivo di Andreoli e Stolfi’’

Segretario agli Esteri Luca Beccari risponde all’interpellanza parlamentare se corrisponde al vero esponenti del Congresso di Stato hanno incontrato il sigg.ri Fiorenzo Stolfi e Paride Andreoli a Palazzo Begni in occasione di incontri con la maggioranza. Si richiede i nominativi di detti esponenti in caso di risposta affermativa.

”A questo incontro – dice il Segretario di Stato agli Esteri – del 16 dicembre ed è stato un incontro di maggioranza richiesto in modo particolare dal PSD, da Alleanza Riformista con la Dc a seguito della presentazione dell’emendamento congiunto con Libera, incontro dove è stata richiesta anche la partecipazione di alcuni membri di governo, in ragione del fatto che si trattava della finanziaria e degli emendamenti relativi alla stessa.

Per motivi meramente logistici l’incontro si tenuto presso Palazzo Begni e come segretari di stato erano presenti oltre al sottoscritto, Marco Gatti, Gian Nicola Berti, Teodoro Lonfernini e Federico Pedini Amati. Corrisponde al vero che erano presenti all’incontro anche i sigg.ri Fiorenzo Stolfi e Paride Andreoli, che sono intervenuti assieme ai partiti di appartenenza. Preciso che per quanto riguarda la presenza del sig. Paride Andreoli, nel suo caso del movimento Elego, questa era stata una presenza che era stata richiesta anche per il fatto che era in corso un dialogo all’interno delle forze socialiste di maggioranza nell’ambito di quello che poteva essere un progetto oramai noto di riaggregazione di cui era parte anche questo movimento. Io come membro di governo e come tutto il governo, per le persone che partecipano alle riunioni politiche e di maggioranza, ovviamente noi non stiliamo una lista degli invitati e i partiti si sentono liberi di convocare le persone che ritengono necessarie.”

https://www.sanmarinortv.sm/news/politica-c2/incontro-begni-lonfernini-precisa-ho-lasciato-il-tavolo-nella-fase-iniziale-c-erano-persone-senza-ruolo-nell-attuale-scenario-politico-a251946?fbclid=IwAR0hcDnCf34x5NWNEhHcO4x7i2V3eIa2lglm6bQrftQO1Z8S8hFZhNXe7Kg

Se corrisponde al vero che durante la richiamata riunione del 16 dicembre 2023, il Segretario Lonfernini visti arrivare i sigg.ri Stolfi ed Andreoli abbia lasciato la riunione e per quali motivi.

”Il collega Lonfernini ha lasciato la riunione dopo circa un’ora e non ha specificato i motivi nel corso della riunione.”

Per quali motivi è stata convocata la riunione 16 dicembre 2023 nella quale hanno preso parte i sigg.ri Andreoli e Stolfi assieme a componenti del Congresso di Stato? Penso di averlo detto, ora.

Quali argomenti sono stato oggetto di tale riunioni? E’ stato il tema, appunto, dell’emendamento congiunto con Libera, che aveva creato una serie di preoccupazioni all’interno alla componente socialista di maggioranza.

Se il Congresso di Stato ritiene opportuno o meno, ovvero condividere la propria azione con i sigg.ri Andreoli e Stolfi e per quali motivi. Il Congresso di Stato non condivide la sua linea politica con singoli interlocutori. I nostri interlocutori sono i partiti di maggioranza, talvolta lo sono anche i partiti di opposizione e noi ci incontriamo con i partiti e non possiamo sapere con chi ci incontriamo e questo credo che sia un elemento che non richiede ulteriori commenti.

/ms