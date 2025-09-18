    • San Marino. Caso Pedofilo. Ecco l’Ordine del giorno di Repubblica Futura per l’istituzione di una Commissione d’Inchiesta

    Sara Conti (RF) dà lettura di un ordine del giorno delle forze di opposizione per impegnare il Consiglio Grande e Generale adepositare entro il 30 settembre 2025 il progetto di legge per l’istituzione di apposita Commissione d’Inchiesta affinché la stessa, entro il mese di novembre 2025,

    • possa produrre apposita e completa relazione in ordine ai fatti e alle responsabilità connesse legate alla condanna del cittadino sammarinese residente nella Repubblica di San Marino di 27 anni per reati di violenza sessuale aggravata e continuata a danno di più minori;
    • la Commissione per gli Affari di Giustizia a mettere a disposizione di tutti i Consiglieri la relazione fatta dallo stesso Segretario nell’ambito della Commissione per gli Affari di Giustizia;
    • il Congresso di Stato a promuovere tutte le opportune ed idonee iniziative affinché siano tempestivamente comunicati i procedimenti penali a carico di ogni soggetto residente nella Repubblica di San Marino

    fonte: Askanews

