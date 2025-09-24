San Marino. Caso ritiro patente ad una sammarinese. La richiesta di sollecito al segretario Belluzzi (che non ha ancora replicato)

Oggetto: Re: Informazioni circa ritiro patente in Italia a cittadino sammarinese art 218 cds

Buongiorno ,

La presente è la terza mail di sollecito alla quale non perviene riscontro, neppure risposta basica, di cortesia ed educazione quantomeno con una frase di circostanza che informi che la richiesta è stata processata e seguiranno aggiornamenti .

Per degli uffici Istituzionali mi permetto di evidenziare che e un atteggiamento indecoroso , soprattutto considerando l’importanza della matetia del contendere , che riveste interesse per l’intera comunità.

Cordialmente

Venturella Venturini