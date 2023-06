San Marino. Caso soldi sammarinesi in Montenegro. Avv. Antonella Mularoni smentisce la conoscenza di Daniele Guidi ed i contatti con l’Aman Resort

Ecco che cosa ha dichiarato all’Informazione l’avv. Antonella Mularoni: “Quello che la Presidente ha detto, stando a quanto riportato in questa nota di servizio, è del tutto falso. Mi aspetto che ci sia una rettifica, in caso contrario mi riservo di valutare come meglio procedere”.

Quindi non è vero che: ”oltre la Tomasetti racconta alla Gdf di aver appreso, sempre dall’avvocato Mazza, che Guidi avrebbe spostato i soldi da Dubai verso l’area dei Balcani, verso paesi che potrebbero essere Macedonia e Montenegro. In più la Tomasetti aggiunge, sempre de relato, riportando quindi quello che Mazza le avrebbe riferito, che poiché Guidi conosce l’avvocato Antonella Mularoni, “che avrebbe contatti con una grande catena alberghiera internazionale che possiederebbe un resort di lusso denominato Aman in Montenegro, la destinazione dei soldi potrebbe essere, verosimilmente, proprio quest’ultimo Paese”.” come da nota della Guardia di Finanza i cui stralci sono stati pubblicati da Antonio Fabbri dell’Informazione.

