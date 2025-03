San Marino. CASO TITOLI. Lettera aperta al direttore di GiornaleSM: ”Se il contenuto del documento prodotto dall’Avv.Cocco fosse davvero devastante, perché i cittadini devono aspettare fino a dopo le elezioni per conoscerne i dettagli? Subito una raccolta firme … di un lettore

Caro Direttore,

mi permetto di scriverLe questa lettera per esprimere una profonda preoccupazione condivisa da molti cittadini sammarinesi riguardo alle recenti vicende legate al Caso Titoli e alle pressioni politiche emerse dalle testimonianze di Tomasetti. La nostra comunità è profondamente colpita dalle rivelazioni riguardanti le pressioni subite dalla dottoressa Tomasetti fin dal suo arrivo a San Marino, come descritto nella sua testimonianza in aula. La gravità delle situazioni evidenziate e l’importanza delle decisioni prese sono state rese ancora più evidenti dalla capacità di narrare questi eventi con precisione e chiarezza.

Poi ci sono domande legittime riguardo alla recente udienza aperta da una doppia richiesta di acquisizione agli atti di nuovo materiale da parte dell’Avvocato Filippo Cocco e dell’Avvocato Rossano Fabbri. La mancata immediata ammissione di questi materiali, con la decisione del Giudice Vico Valentini di riservarsi sull’ammissione entro la prossima udienza fissata per il 10 giugno, il giorno dopo le elezioni politiche, solleva dubbi e preoccupazioni.

Ci chiediamo perché i sammarinesi non possano sapere subito cosa ha prodotto l’avvocato Cocco. Perché queste informazioni non sono state rese immediatamente accessibili? Se il contenuto di questi fascicoli fosse davvero devastante, perché i cittadini devono aspettare fino a dopo le elezioni per conoscerne i dettagli?

La preoccupazione è che il contenuto possa essere legato al famigerato computer di Daniele Guidi e che possa coinvolgere politici di spicco, il che renderebbe ancora più urgente una risposta prima della fine della campagna elettorale.

In quanto cittadini di San Marino, riteniamo di avere il diritto di conoscere la verità e di essere informati sugli eventi che hanno un impatto così importante sul nostro sistema finanziario e sulla nostra società. È per questo motivo che mi rivolgo a Lei, Direttore, con una proposta concreta: avviare una raccolta firme tra i cittadini sammarinesi per richiedere trasparenza immediata su questi documenti e su tutte le informazioni rilevanti legate al Caso Titoli.

La raccolta firme non è solo un atto simbolico, ma un forte segnale che i cittadini vogliono essere partecipi e informati delle decisioni che influenzano il nostro futuro. La invito quindi a considerare questa proposta e a utilizzare il potere del GiornaleSM per dare voce a questa legittima richiesta di trasparenza.

Confidando nella Sua sensibilità verso questi temi e nella Sua volontà di sostenere i diritti dei cittadini sammarinesi, attendo una Sua gentile risposta.

Cordiali saluti,

Un lettore di GiornaleSM