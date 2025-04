San Marino. “Castello in Festa” – Piazza Giovanni Bertoldi – Serravalle – 28 e 29 Settembre

La Giunta di Castello di Serravalle è lieta di presentare “CASTELLO IN FESTA“.

Due giorni all’insegna del divertimento, della musica, del gioco e dello stare bene insieme.

Si inizia sabato 28 Settembre dalle ore 15:45 con il Contest “SERRAVALLE IN MUSICA” dove verrà premiata la MIGLIORE BAND EMERGENTE / CANTANTE SOLISTA attraverso l’incisione professionale di un brano oltre ad altri premi (inedito, apprezzamento e band giovanissima). In parallelo la prima Street Art contest sul tema “una Serravalle a misura di giovani”.

Alle 21:00 grande concerto di SCARDA

Chi è SCARDA? è il diminutivo di un cognome: Scardamaglio Domenico, detto Nico, classe ’86, calabrese di lunga adozione, nato a Napoli ma attualmente stabile a Roma.

I primi esordi musicali avvengono nel 2012 con delle canzoni registrate alla buona, voce e chitarra, messe su YouTube, che creano subito passaparola e che nel giro di alcuni mesi gli danno l’opportunità di scrivere una canzone per la colonna sonora del film Smetto Quando Voglio per il quale riceverà una candidatura ai David di Donatello. Solo nel Dicembre 2014 avviene il vero e proprio esordio discografico: I piedi sul Cruscotto, album di puro cantautorato che fa parlare di sè, che coinvolge sempre più ascoltatori col passare dei mesi e dei tanti concerti in giro per il paese. Sarà però con il secondo album Tormentone pubblicato nell’Ottobre 2018 che il pubblico si allarga considerevolmente, con canzoni che diventano virali e un tour a supporto che affolla sempre di più i live club italiani registrando svariati soldout. Dopo un periodo di stop causa pandemia Covid esce nel Giugno 2021 Bomboniere , un album molto più pop del precedente a cui segue club tour di successo e festival in tutta Italia registrando ottimi numeri. Dopo un periodo di stop inizia un nuovo percorso con i singoli Una cosa importante, Paolo e Francesco e Cicatrice.

dalle ore 24:00 circa si ballerà con la musica di JANET WILSON DJ

Domenica 29 Settembre dalle ore 17:00 “Parco – Giochi?”. Giochi per tutte le età nel parco Dante Alighieri.

Alle ore 17:45 presentazione del nuovo libro di Alba Montanari presso l’aula magna della Scuola Media: “Dalla strada Nuova alla Via Nazionale – La guerra – Serravalle negli anni 1940-1944”

Dalle ore 18:30 musiche e danze dal mondo con il progetto “I colori dell’arte” con gruppi provenienti da Bulgaria, Lettonia, Lituania, Ucraina, Egitto e Belgio.

Alle ore 21:00 la comicità di Gianni Bardi e Marco Tamagnini in “DUE PERSONCINE AMMODO”

…e si balla con SKEGGIA BALFOLK Rimini