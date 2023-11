San Marino. Causati disagi da vento forte che ha quasi raggiunto i 100Km/h

Una serie di interventi della sezione antincendio della Polizia civile si è verificata sul territorio sammarinese, soprattutto nell’area più elevata della Repubblica.

A Chiesanuova, ieri sera, un grosso albero si è spezzato, cadendo su via Bentivegna della Valle poco prima del campo da rugby. A causa di un vento che ha raggiunto quasi i 100 km/h sono stati richiesti diversi interventi da parte della cittadinanza. Tra questi vi è stata la segnalazione di diversi alberi caduti e una serie di cassonetti spostati dal vento, finiti per strada, creando un evidente pericolo per la circolazione pubblica. Tali situazioni hanno richiesto un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti.