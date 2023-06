San Marino. Cdls ai lavori della conferenza internazionale del Lavoro

Il vice segretario Giardinieri: “C’è ancora tanto da fare contro le discriminazioni economiche tra uomo e donna”

Ginevra, 6 giugno 2023. È iniziata oggi, lunedì 6 giugno a Ginevra, la 111a sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro, organo decisionale supremo dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO). La Conferenza riunisce tutti gli anni le delegazioni tripartite (Governi, sindacati, associazioni imprenditoriali) dei 187 Stati Membri dell’Organizzazione, unitamente ad un ampio numero di osservatori che fanno parte di altre organizzazioni internazionali, che esaminano svariate problematiche e criticità relative al mondo del lavoro, iscritte all’ordine del giorno da parte del Consiglio di Amministrazione del BIT – Bureau international du Travail. La Conferenza si articola in numerose sessioni plenarie ed in commissioni tecniche.

In rappresentanza della CDLS partecipa alla 111a sessione della Conferenza il Vice Segretario Generale Gianluigi Giardinieri.

“La partecipazione del sindacato sammarinese a questo importantissimo evento – sottolinea Giardinieri – è una occasione preziosa per confrontarsi sulle complesse ed articolate dinamiche del mondo del lavoro in una ottica globale ed internazionale. La presenza di delegazioni sindacali provenienti da 187 Paesi consente inoltre di instaurare rapporti ed attivare un proficuo interscambio di esperienze con i colleghi di altre organizzazioni sindacali. In questi contesti ci si rende conto, in modo concreto e tangibile, quanto lavoro ci sia ancora da fare a livello internazionale per il riconoscimento di pari diritti ed una equa retribuzione a tutti i lavoratori e lavoratrici. C’è ancora molto da fare, in tantissimi Paesi, per riconoscere pari dignità di genere ed eliminare le discriminazioni economiche tra uomo e donna. La piaga del lavoro minorile è purtroppo ancora troppo diffusa, così come le persecuzioni agli esponenti sindacali in alcuni Paesi governati da regimi non democratici”.

Conclude il Vice Segretario Generale della CDLS “ritengo molto importante la nostra presenza a questi consessi internazionali per portare il contributo e la nostra specifica esperienza di organizzazione sindacale che parte sociale di un Paese che ha una millenaria storia di libertà e democrazia. Desidero infine riservare un sincero e sentito ringraziamento all’Ambasciatore Marcello Beccari per la sua preziosa e costante presenza ed assistenza durante i lavori della Conferenza OIT.”

CDLS