San Marino. Cdls su Seminario Istituti Tecnici Superiori

Una delegazione della Confederazione Democratica del Lavoratori Sammarinesi ha preso parte al seminario dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio su “L’alta formazione tecnica per supportare la competitività delle imprese sammarinesi. L’esperienza degli ITS – Istituti Tecnologici Superiori”. Forti del memorandum bilaterale Italia San Marino che prevede oltre alla Formazione dei docenti, la creazione di un ITS congiunto tra i due Paesi, un’opportunità unica per i giovani di entrambi i territori.

Un dato su tutti: l’occupazione degli iscritti al termine del percorso formativo sfiora l’80%, superiore – in media – a chi esce dalle università.

Si guarda infatti a una collaborazione con l’Italia in un momento di confronto sul ruolo strategico della formazione tecnica per sostenere l’attrattività del sistema economico sammarinese.

Per la Confederazione Democratica Lavoratori sammarinesi gli Its rapresentano un forte legame con il mondo del lavoro e rispondono alla domanda delle figure professionali più richieste e veramente necessarie alle imprese: materie di studio costantemente aggiornate in relazione ai bisogni dei territori e delle realtà economiche al loro interno.

Positivo il fatto – rimarcano i vertici CDLS – che tutti riconoscano come impellente la necessità formativa e come vedano in questi Istituti Tecnologici Superiori uno dei possibili fattori di crescita della competitività con l’incremento delle competenze da parte degli assunti.

Altra questione, sulla quale la Confederazione Democratica pone sempre l’attenzione, è il fattore denatalità, sollevato anche dall’Anis nel corso del seminario: Il drastico calo delle nascite che colpisce non solo San Marino ma anche i territori limitrofi, rende ancora più complesse le aspettative occupazionali, con uno sbilanciamento nel mercato del lavoro determinato dalle superiori uscite rispetto all’entrata di nuove forze.

Le istituzioni sono chiamate a fare la loro parte e tra gli obiettivi da raggiungere a breve, hanno annunciato gli esponenti del governo sammarinese, c’è quello di rendere completo il percorso dell’Istituto tecnico-professionale del Titano.