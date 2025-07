San Marino. C’è la doppia gara con Reggio Emilia nel calendario del San Marino Baseball

Tre giornate alla fine, sei partite e un secondo posto da difendere, con tre gare sotto Parma e tre sopra la coppia Bologna – Macerata. La situazione è chiara e il San Marino Baseball deve accelerare e andare a tutta per mantenere la posizione e conquistarla il prima possibile. In questo weekend Celli e compagni affrontano Reggio Emilia, con prima gara in programma domani al “Caselli” e seconda sabato a Serravalle. Il playball è previsto, in entrambi i casi, per le ore 20.

Doriano Bindi, come sta la squadra?

“Bene, è in buon momento. Gli infortunati stanno recuperando. Diciamo che per Helder questo potrebbe essere il weekend del rientro, ma monitoreremo la situazione e decideremo all’ultimo. Batista è un po’ più indietro, ma anche per lui non dovrebbe mancare molto”

Come affronterete queste due gare con Reggio Emilia?

“Con la consapevolezza che si tratta di partite importanti che vogliamo vincere. Con un’eventuale doppietta ci avvicineremmo al secondo posto, mancherebbe poco. Naturalmente andrà fatta tanta attenzione. Reggio ha preso un nuovo lanciatore come Figueredo ed è una squadra pericolosa”.

Quale sarà la chiave, dal vostro punto di vista?

“Giocare con l’atteggiamento giusto, fare la nostra partita. Con Grosseto, nei tre inning che sono stati giocati sabato, al di là del risultato ho visto una buona presenza e una buona concentrazione nel box. Sappiamo che in questo momento della stagione ogni partita vale tanto e non ci vogliamo far sorprendere”.

