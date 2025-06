San Marino celebra 25 anni di relazioni diplomatiche con la Corea del Sud con lo spettacolo “Voiceband Exit”

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri ha il piacere di rendere noto che giovedì 19 giugno 2025 alle ore 21:00 presso il Teatro Titano di San Marino Città si terrà lo spettacolo “Voiceband Exit”.

L’evento, patrocinato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, e organizzato in collaborazione con l’Ufficio Culturale dell’Ambasciata della Repubblica di Corea a Roma si inscrive nelle celebrazioni del 25° anniversario dallo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica di Corea.

Per celebrare questo importante traguardo, la Repubblica di San Marino ospiterà un gruppo vocale coreano composto da cinque artisti che si esibiranno a cappella, presentando un ricco e oinvolgente repertorio musicale eseguito esclusivamente con le proprie voci. Il programma spazierà dal K-pop alla musica pop internazionale, fino ai tradizionali canti popolari coreani.

La partecipazione al concerto è ad ingresso gratuito e la cittadinanza è invitata a partecipare.

Comunicato Stampa