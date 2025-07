San Marino celebra da domani al 7 luglio il 17° anniversario UNESCO con visite, concerti e laboratori

Dal 5 al 7 luglio la Repubblica di San Marino celebra il 17° anniversario dell’iscrizione del Centro Storico di San Marino e del Monte Titano nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, con un ricco programma di eventi dedicati ai valori di Memoria, Patrimonio e Pace.

L’iscrizione del 7 luglio 2008 rappresenta un momento fondamentale per San Marino, e per questa occasione il Dipartimento Istruzione e Cultura ha organizzato una serie di manifestazioni culturali, mostre, concerti, attività ludico-ricreative e manifestazioni sportive per coinvolgere la comunità e i visitatori.

Tra gli appuntamenti più significativi, domenica 6 luglio alle ore 9.00 si terrà una visita guidata al cantiere di restauro della Chiesa di San Pietro, luogo di grande valore storico e spirituale, considerato il nucleo fondativo della comunità sammarinese insieme alla Basilica di San Marino. La tradizione ricorda che “qui sarebbe vissuto San Marino, qui avrebbe avuto l’incontro con Verissimo. Qui da Donna Felicissima avrebbe avuto in dono il Monte”.

La Chiesa di San Pietro, con la sua pianta a croce greca e i tre altari, ha subito importanti trasformazioni: demolita quasi completamente nel 1826 dall’architetto Antonio Serra per lasciare spazio a nuovi elementi architettonici, è stata poi oggetto di un restauro e ricostruzione nel XX secolo da parte dell’ingegnere Gino Zani, che ha realizzato la cripta e l’apparato decorativo del soffitto, oltre a demolire l’abside per mettere in risalto la parete rocciosa con i “letti” di San Marino e San Leo.

I lavori di restauro, iniziati nel 2022 con la facciata e la copertura, proseguono all’interno della chiesa sotto la direzione dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, in collaborazione con la Commissione Monumenti e gli Istituti Culturali (Musei di Stato – Sezione Archeologica). Questi interventi si inseriscono in un percorso di approfondito studio e ricerca, con rilievi architettonici, analisi di laboratorio e ricerche archivistiche, che nel 2024 hanno portato alla scoperta di iscrizioni in grafite, firme di devoti e maestranze ottocentesche, testimonianze preziose di un passato vivo.

La visita guidata sarà introdotta dalla dott.ssa Paola Bigi (Musei di Stato – Sezione Archeologica) e dalla restauratrice Serena Brioli, che illustrerà i lavori in corso. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria via email a info.museidistato@pa.sm.

Oltre alla visita alla Chiesa di San Pietro, il programma del 5-7 luglio prevede numerosi eventi culturali e ricreativi: esposizioni, concerti, laboratori per bambini e ragazzi, manifestazioni sportive e momenti di intrattenimento. L’intero calendario è pensato per valorizzare il patrimonio culturale e storico di San Marino, rafforzando il legame con i valori UNESCO di memoria e pace.