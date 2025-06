San Marino celebra la Giornata Mondiale del Fair Play: ecco i premiati 2025

In occasione della “8^ edizione della Giornata Mondiale Fair Play”, in programma per lunedì 8 settembre alle ore 21 presso la Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle, il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) assegnerà il prestigioso Diploma di Merito Fair Play 2025 a un gruppo di atleti e associazioni che si sono distinti per i valori etici e sportivi.

Il diploma, conferito dal Consiglio Direttivo del CNSFP, riconosce l’impegno, la dedizione e lo spirito di lealtà dimostrati da questi protagonisti dello sport sammarinese, che con il loro esempio rappresentano al meglio il vero significato del Fair Play: la competizione sana, il rispetto delle regole, l’amicizia, lo spirito di squadra, l’uguaglianza e l’integrità.

Tra i premiati spiccano nomi di atleti di diverse discipline, dal ciclismo alle bocce, dal nuoto alle arti marziali, passando per attività paralimpiche e discipline subacquee. Questi riconoscimenti sottolineano come lo sport sia anche un’occasione di crescita personale e sociale, capace di costruire un mondo migliore anche al di fuori dell’ambito agonistico.

I destinatari del Diploma di Merito Fair Play 2025 sono:

Marino Gasperoni (Ciclismo)

Erminia Pula (Ciclismo)

Giada Paoletti (Bocce)

Valentino Santolini (Bocce)

Associazione Wushu San Marino (Tai Ji – Health Qi Gong – Kung Fu)

Simone Saraceni (Acqua Walking)

Melissa Mancini (Nuoto Special Olympics)

Matilde Terenzi (Roller)

Stella Paoletti (Bocce)

Jacopo Frisoni (Bocce)

Arjola Dedaj (Atleta Paralimpica Atletica)

Daniele Mazza (Atleta Paralimpico Attività Subacque)

Emanuel Santolini (Attività Subacque)

Alessandro Giovagnoli (Taekwondo)

Anna Maria Mencoboni (Atleta Paralimpico Atletica)

Stefano Gianessi (Sci Alpino Special Olympics)

Il CNSFP sottolinea come l’atteggiamento Fair Play sia un valore imprescindibile che va oltre lo sport, contribuendo a promuovere pace, rispetto e solidarietà nella vita di tutti i giorni.

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play rivolge le più sentite congratulazioni a tutti i premiati e li invita a continuare a essere esempi di sportività e integrità per tutta la comunità sammarinese.