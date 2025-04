San Marino celebra la leggenda di Colin McRae: al Rallylegend 2025 uno special event per i 30 anni del titolo mondiale

La Repubblica di San Marino si prepara a rendere omaggio a uno dei più amati e iconici campioni della storia dei rally: Colin McRae. A trent’anni esatti dalla conquista del suo unico titolo mondiale, avvenuto nel 1995 al volante della mitica Subaru Impreza 555, Rallylegend 2025 dedica al fuoriclasse scozzese un evento speciale all’interno della 23esima edizione della manifestazione, in programma dal 2 al 5 ottobre.

L’iniziativa, dal titolo “Colin McRae WRC 1995”, nasce con il sostegno e la partecipazione della famiglia McRae, che ha accolto con entusiasmo l’idea di celebrarlo proprio a San Marino. A guidare il tributo sarà Jimmy McRae, padre di Colin e cinque volte campione britannico, insieme al fratello Alister McRae, anch’egli protagonista della scena mondiale rally. Saranno affiancati da altri grandi nomi del motorsport che hanno condiviso strade, curve e vittorie con Colin.

Tra i momenti clou dell’evento, spicca il “McRae Subaru Gruppo A Rally Trophy”, una gara nella gara aperta esclusivamente alle Subaru Impreza e Legacy Gruppo A, che rievocano l’epoca d’oro dei rally anni ’90. In palio trofei speciali offerti da Pirelli e Sparco, sponsor storici del campione scozzese.

A rendere ancora più spettacolare l’omaggio, ci sarà anche una straordinaria esposizione di vetture originali guidate da McRae nella sua carriera: dalla Subaru Impreza alla Legacy, dalla Ford Focus WRC alla Citroen Xsara WRC, fino a modelli unici e rarissimi che saranno ammirabili all’interno del Rally Village.

Non mancherà infine la suggestiva “Special Stage Parade”, in programma sabato e domenica, con la sfilata delle Subaru Impreza e Legacy nella celebre prova spettacolo “The Legend”.

«Per noi Colin McRae rappresenta l’essenza di Rallylegend», afferma Vito Piarulli, organizzatore dell’evento assieme a Paolo Valli. «Nel 2006 lo avevamo invitato per l’edizione successiva e lui aveva accettato con entusiasmo. La sua tragica scomparsa ci ha negato quell’occasione, ma non il ricordo. Grazie alla vicinanza della sua famiglia, lo celebreremo come merita».

Alle parole di Piarulli si unisce Carlo Boroli, fondatore del progetto Best Impreza, che da anni lavora per mantenere viva la memoria delle grandi imprese sportive: «Sono orgoglioso di poter condividere con la famiglia McRae questo tributo. Presenteremo il 1° Trofeo Colin McRae e porteremo in gara la “Best Impreza”, una delle edizioni limitate create per onorare le sette vittorie di Colin nel Mondiale Rally. Questa è la nostra missione: tenere vive le leggende».

A San Marino, il mito di Colin McRae tornerà a rombare. Non solo per il rumore dei motori, ma per l’eco di un’eredità sportiva che continua a ispirare generazioni.