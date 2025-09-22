SAN MARINO CELEBRA LA SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT 23-30 settembre 2025.

Anche la Repubblica di San Marino aderisce al grande evento internazionale della “ Settimana Europea dello Sport “ dal 23 al 30 settembre 2025, evento annuale ripetitivo nel tempo, lanciato dalla Commissione Europea che torna per il decimo anno #BeActive e “ Move more, scroll less “ che celebra la “ vita attiva “ e la pratica sportiva da vivere con costanza, regolarità e passione per promuovere lo sport, gli stili di vita sani e attivi, il benessere fisico e mentale dei cittadini dell’Unione Europea e del Titano. La EWOS è rivolta a tutti, indipendentemente dall’età, dall’estrazione sociale, dalla provenienza, dalla forma fisica e tanto altro.

Due sono gli appuntamenti annunciati con l’invito a partecipare: l’uno al Parco Ausa di Dogana con Ritrovo all’ Area Basket per il giorno Mercoledì 24 settembre ore 18 il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) ha programmato la CAMMINATA FAIR PLAY all’aria aperta per tutti Grandi e Piccoli; l’altro al Pistino Ciclistico MTB Michael Antonelli per il giorno Sabato 27 settembre ore 15organizzato dai Team Juvenes Ciclismo e Cycling Academy per un pomeriggio di festa e prove in bici aperte a tutti.

Celebriamo tutti insieme questa Festa Internazionale dello Sport #BeActive 2025.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP