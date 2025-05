San Marino celebra l’ONU e l’architettura con due nuovi francobolli: pace e patrimonio al centro delle emissioni 2025

Poste San Marino rende omaggio alla storia e all’identità della Repubblica con due nuove emissioni filateliche che uniscono valori universali come la pace e la cooperazione internazionale con l’eccellenza architettonica locale. I nuovi francobolli saranno disponibili dal 17 giugno 2025 nello shop di Poste San Marino in Piazzetta Garibaldi 5 e online su www.poste.sm.

80° anniversario della fondazione dell’ONU

La prima emissione è dedicata all’80° anniversario della nascita dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di cui San Marino è membro dal 1992. Il disegno, opera dell’artista Paola Momentè, raffigura una mano che accoglie un ramoscello d’ulivo offerto da una colomba, simbolo universale di pace. Il francobollo, del valore di 1,35 euro, è proposto in minifogli da quattro pezzi con bandella a sinistra, per un totale di 15.000 esemplari stampati. La tecnica di stampa è offset a quattro colori, con l’aggiunta di inchiostro invisibile giallo fluorescente, realizzata da Cartor Security Printing.

Il francobollo intende ricordare il significato della Carta delle Nazioni Unite, firmata nel 1945 a San Francisco da cinquanta Stati con l’impegno di costruire un ordine internazionale basato su dialogo, legalità e collaborazione. Un omaggio visivo alla missione dell’ONU: promuovere la pace e prevenire i conflitti, affinché tragedie come la Seconda guerra mondiale non si ripetano.

Architettura a San Marino: omaggio a Giancarlo De Carlo

La seconda emissione si inserisce nel progetto “Archistars”, avviato nel 2024 da Poste San Marino in collaborazione con la Società di Mutuo Soccorso e l’Ordine degli Ingegneri e Architetti. Il protagonista scelto per il 2025 è Giancarlo De Carlo, figura di spicco dell’architettura partecipata e progettista della celebre Porta di Dogana (nota anche come Ponte di Confine), realizzata nel 1993 e inaugurata nel 1996.

Il foglietto contiene tre francobolli del valore di 0,95 euro ciascuno, stampati in 20.000 esemplari. L’immagine, tratta da una fotografia di Simone Maria Fiorani, mostra la struttura in acciaio con pennone alto trenta metri e passerella sospesa, che richiama la forma di una barca: simbolo di viaggio, identità e accoglienza. Un’opera che fonde modernità e memoria, rappresentando il confine tra passato e futuro della Repubblica, con la scritta “Benvenuti nell’Antica Terra della Libertà” a dare il benvenuto a chi entra nel territorio sammarinese.

Entrambe le emissioni consolidano la vocazione culturale e simbolica della filatelia sammarinese, che si conferma strumento di narrazione e valorizzazione dei principi fondanti della Repubblica: libertà, cooperazione, storia e visione internazionale.