San Marino. Celebrazione eucaristica nel centenario del martirio di don Giovanni Minzoni: sabato 21 Ottobre, alle ore 18, nella Basilica di San Marino

I TEMPI FORTI RICHIEDONO ANIME FORTI!

Celebrazione eucaristica nel centenario del martirio di don Giovanni Minzoni

Don Giovanni Minzoni, parroco di Argenta (Ferrara), morto 100 anni fa per un’aggressione da parte di alcuni esponenti del fascismo locale, a causa della sua opera educativa può essere pregato e invocato come “Servo di Dio”.

È iniziato lo scorso 7 ottobre il processo di beatificazione con la raccolta di testimonianze e documenti sull’eroicità delle virtù.

Ad un amico, qualche giorno prima del suo martirio, don Minzoni aveva confidato:

«Mi fanno colpa dell’influenza spirituale che ho nel paese… ma che debbo farci se il paese mi vuole bene? Come un giorno per la salvezza della patria offersi la mia giovane vita, felice se a qualche cosa potesse giovare, oggi mi accorgo che battaglia più aspra mi attende: ci prepariamo alla lotta tenacemente e con un’arma che per noi è sacra e divina, quella dei primi cristiani: preghiera e bontà. Ritirarmi sarebbe rinunciare ad una missione troppo sacra. A cuore aperto, con la preghiera che spero mai si spegnerà sul mio labbro per i miei persecutori, attendo la bufera, la persecuzione, forse la morte per il trionfo della causa di Cristo. La religione non ammette servilismi, ma il martirio».

Don Minzoni è caduto sotto i colpi dei suoi aggressori bagnando di sangue i sassi di una strada della sua parrocchia: era il 23 agosto 1923. Fu martire della carità evangelica, della carità pastorale, della carità sociale e politica, ma soprattutto della carità educativa – per questo vogliamo ricordarlo – che lo spinse a proporsi come “padre” per i giovani disorientati del dopoguerra, offrendo valori stabili, evangelici, trascendenti ben oltre le ideologie circolanti, organizzando la pastorale giovanile a fondare gruppi Scout e di Azione Cattolica, inventando forme nuove di formazione.

Sabato 21 ottobre, nella Basilica di San Marino Città (RSM), alle ore 18 la Diocesi, insieme all’Associazione Scout sammarinese (AGECS) invita ad un momento di riflessione e alla celebrazione della Messa in ricordo di don Giovanni Minzoni.

Valeva per allora, vale per oggi: i tempi forti richiedono anime forti!

Diocesi di San Marino-Montefeltro