San Marino. CEMEC: 37 anni di eccellenza nella formazione, nella ricerca e nella condivisione della conoscenza 

Il 27 novembre 2023, lo European Centre for Disaster Medicine – CEMEC ha celebrato il suo 37º anniversario, commemorando oltre tre decenni di impegno dedicato alla promozione della preparazione nella protezione della salute pubblica in situazioni di emergenza e all’istruzione sulla sicurezza. Fondato nel 1986 come centro specializzato sui rischi maggiori del Consiglio d’Europa, il CEMEC è stato un punto di riferimento nell’incrementare sia le competenze dei soccorritori professionisti sia la consapevolezza pubblica sulla prevenzione delle catastrofi e sulle misure di mitigazione del rischio.

Con un record di formazione che ha coinvolto oltre 17.000 partecipanti nel corso della sua esistenza, quest’anno ha raggiunto risultati significativi, tra cui la realizzazione di 60 corsi base, intermedi e avanzati con oltre 800 partecipanti. Nel 2023, il CEMEC ha inoltre ampliato ulteriormente i suoi sforzi coinvolgendo comunità e istituzioni educative in numerose iniziative che hanno visto la partecipazione di insegnanti, studenti e cittadini.

Internazionalmente riconosciuto per la sua competenza nelle emergenze sanitarie pubbliche, nella prevenzione e gestione dei disastri e dei rischi chimici, biologici, radiologici, nucleari ed esplosivi, il CEMEC ha ospitato quest’anno il Workshop “Memorial Day” presso l’Università di Roma “Sapienza”, in onore del defunto Professor Giovanni Galassi, già Segretario Generale fino al 2017, con la presenza di oltre 70 studenti.

Sotto la guida del Professor Roberto Mugavero, Presidente dal marzo 2023, e del Segretario Generale Professor Alessandro Balducci, il CEMEC ha rinnovato e ampliato le sue partnership internazionali, sfruttando la sua vasta esperienza in Europa e in vari continenti.

Il Centro ha anche lanciato il suo nuovo sito web, www.cemec-sanmarino.eu, come piattaforma per presentare le attività e diffondere la conoscenza.

Nel 2023, il CEMEC ha raggiunto altri importanti traguardi, tra cui la pubblicazione ufficiale di due libri internazionali, di cui uno è stato presentato agli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino il 23 novembre scorso.

Inoltre, quest’anno lo European Centre for Disaster Medicine ha avviato diverse ricerche e progetti internazionali, un programma globale di tirocinio ed è diventato l’istituzione fondatrice del Capitolo Europeo della World Association for Disaster and Emergency Medicine (WADEM). Il Centro ha anche organizzato oltre 20 corsi avanzati nel campo delle maxi-emergenze, della sanità pubblica e della gestione delle catastrofi, ha ospitato più di 10 workshop, conferenze e congressi internazionali, e ha gestito quattro esercitazioni pratiche su maxi-emergenze mediche e difesa civile in diversi paesi europei ed extraeuropei.

Mentre il CEMEC celebra il suo 37º anno, l’istituzione è pronta a continuare la sua cruciale missione, plasmando il futuro della protezione della salute pubblica e della preparazione alle emergenze sia a livello europeo che globale.

CEMEC