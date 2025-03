San Marino. Centri estivi: tutte le novità per l’estate 2025

Nella seduta del 18 marzo, il Governo, su proposta della Segreteria di Stato per l’Istruzione e Cultura, ha adottato le nuove disposizioni riguardanti i centri estivi. Le iscrizioni si apriranno dal 27 marzo al 3 aprile per i genitori che necessitano del servizio per l’intera giornata, mentre dal 4 al 14 aprile sarà possibile iscriversi per coloro che usufruiranno solamente del servizio della mattina. Gli aspiranti animatori potranno registrarsi dal 7 al 16 aprile.

Per migliorare l’offerta, sono previsti ampliamenti nelle aperture delle scuole dell’Infanzia e tre centri estivi, uno per ciascuna macro area del territorio; rimarranno aperti fino al 5 settembre. Inoltre, tre centri estivi per l’infanzia e tre per le elementari saranno disponibili fino alle ore 18, con priorità di iscrizione per i genitori che hanno necessità lavorative. Novità anche riguardo i due Centri Estivi misti che rimarranno aperti sino al 29 agosto e sino alle ore 18.

I centri estivi includeranno anche offerte per studenti con disabilità, con miglioramenti nella Convenzione con i Centri Estivi privati, mirate a garantire attività di inclusione maggiormente qualificate e sicure.

Infine, oltre alle consuete attività in ambito linguistico e sportivo per le scuole medie e superiori, è stata introdotta una nuova proposta in ambito educativo – ambientale che coprirà anche le prime due settimane di settembre, offrendo così opportunità preziose per le famiglie.

