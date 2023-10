San Marino. Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro. Corso di Formazione per Bidello e Addetto cucina

Corso di Formazione per Bidello – PDR AUSBA

OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso di formazione per Bidello è necessario al fine di potersi iscrivere nelle apposite graduatorie per il conferimento di incarico/sostituzione di bidello presso le scuole di ogni ordine e grado. 2. REQUISITI DI AMMISSIONE

La partecipazione è aperta ai maggiorenni, iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro, che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico, dando priorità ai disoccupati (anche percettori di ammortizzatori sociali). 3. DURATA

Il Corso ha una durata totale di n. 37 ore, di cui 31 ore di lezioni teoriche e 6 ore di tirocinio. 4. ISCRIZIONI

La domanda e le relative dichiarazioni dovranno essere formate e presentate esclusivamente attraverso l’applicativo denominato “Istanze On Line” (IOL) accessibile tramite il portale internet della Pubblica Amministrazione www.gov.sm

Per inoltrare la domanda è necessario:

— Essere registrati sul portale dei servizi Online PA

— Essere in possesso del domicilio digitale personale. La registrazione del domicilio digitale, qualora non già eseguita, può essere effettuata gratuitamente presso un qualunque sportello di Poste San Marino S.P.A., muniti di documento di identità valido.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro le ore 14.00 del 13 novembre 2023, a mezzo dell’applicativo IOL (Istanze On Line).

L’ordinamento didattico, la quota contributiva e ulteriori dettagli del Corso saranno consultabili sul sito www.cfp.sm

Corso di Formazione per Addetto ai servizi di cucina – PDR AUSSERV

OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso di formazione per Addetto ai servizi di cucina è necessario al fine di poter ricoprire il Profilo di Ruolo di Ausiliario di Servizio AUSSERV in mancanza del Titolo di Studio di qualifica professionale specifico, presso le U.O. Servizi socio educativi per la prima infanzia e scuola dell’infanzia e Scuola Elementare. 2. REQUISITI DI AMMISSIONE

La partecipazione è aperta ai maggiorenni, iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro, che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico, dando priorità ai disoccupati (anche percettori di ammortizzatori sociali). 3. DURATA

Il corso ha una durata totale di n. 105 ore, di cui 45 ore di lezioni teoriche e 60 ore di esercitazioni pratiche. 4. ISCRIZIONI

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro di Formazione Professionale – Piazza Bertoldi, 12 Serravalle oppure contattando il 0549/885749

Serravalle 26 ottobre 2023