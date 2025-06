San Marino. Centro di Formazione Professionale: martedì 24 giugno la consegna degli Attestati agli allievi del terzo anno

Martedì 24 giugno 2025 alle ore 12:00 presso il parco Dante Alighieri (ex Orti Masi) a Serravalle, al termine del percorso formativo che si è concluso con gli esami di Qualifica, verranno consegnati gli Attestati agli studenti del terzo anno del Centro di Formazione Professionale del Settore Servizi alla Persona, del Settore Industria e Artigianato e del Settore Ristorazione, alla presenza di un rappresentante della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili, della Dirigente del Centro di Formazione Professionale Dott.ssa Susy Serra, dei Tutor, degli Insegnanti e dei genitori. La Dirigente, gli Insegnanti e tutto il personale del Centro di Formazione Professionale augurano un futuro di successo, come studenti, lavoratori e come cittadini, auspicando che quanto appreso, possa sostenere le scelte professionali di ciascuno.

