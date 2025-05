San Marino. Champions: FCSB avanti, ora per la Virtus c’è il Q2 di Conference League

Può ritenersi tutto sommato soddisfatta la Virtus dopo la sua prima trasferta in campo europeo. Dopo l’andata della scorsa settimana contro il FCSB allo Stadium, il club di Acquaviva è volato a Bucarest per il ritorno del Primo Turno di Qualificazione della Champions League. Se una settimana fa i campioni di Romania avevano già ipotecato il passaggio del turno grazie al 7-1, tra le mura amiche del Stadionul Steaua (quasi settemila i presenti, per un impianto che ne può ospitare oltre trentamila) la squadra di Elias Charalambous ieri sera si è imposta anche al ritorno e con il punteggio di 4-0 e avanza nella massima competizione europea per club.

Bizzotto opta per un più cauto 4-5-1 con Angeli unica punta ma con in mediana giocatori tecnici come Lombardi, Buonocunto, Ciacci e Rizzo. Come prevedibile sono i rumeni a fare la partita e si presentano in avvio con il palo esterno colpito da Cretu. La Virtus prova a scuotersi ma al 20’ i padroni di casa la sbloccano con Baluta che con un mancino all’altezza del dischetto del rigore trafigge Passaniti. Lo stesso Baluta è protagonista anche qualche minuto dopo quando il cross dal lato corto di Luis Phelipe trova la testa – quasi in maniera fortuita – del trequartista rumeno che spedisce poi la sfera sulla traversa. Il raddoppio però arriva di lì a breve: corner che trova il tocco sul primo palo di Stefanescu che innesca Edjouma il quale da due passi batte Passaniti. L’estremo difensore neroverde poco dopo è strepitoso nel negare il tris al FCSB sulla punizione dal limite di Harut. Al 36’ però il terzo gol è cosa fatta ancora con Edjouma e ancora su corner: Passaniti non è perfetto nell’uscita, Rinaldi la tocca servendo involontariamente il centrocampista francese del FCSB che incorna il 3-0 e firma la doppietta personale.

La ripresa però porta una Virtus più incisiva come dimostra il bel tentativo di Lombardi al 52’ dal limite che non gira abbastanza. Un solo minuto dopo e altra occasione per la squadra di Acquaviva con Rizzo che da buona posizione in girata non trova lo specchio. Terza chance in rapida successione per i ragazzi di Bizzotto con il perfetto filtrante di Buonocunto per l’inserimento di Ciacci che calcia bene di prima ma il portiere Vlad c’è. Dopo l’ottimo momento della Virtus, i rumeni alzano di nuovo i giri del motore quando il destro di Chiriches fa la barba al palo. Al 71’ super giocata di Popa che nello stretto ne salta un paio poi cerca la gloria personale con il diagonale ma Passaniti con un intervento fondamentale dice di no. Un minuto dopo però (72’) la squadra di Charalambous serve il poker con il tiro dalla distanza di Popa che non viene trattenuto da Passaniti, sulla ribattuta il più veloce è Miculescu – doppietta all’andata – che sigilla il match. FCSB che avanza così al turno successivo dove troverà un avversario già di qualità come gli israeliani del Maccabi Tel Aviv. Per la Virtus invece si aprono ora le porte dell’Europa Conference League dove al secondo turno affronteranno gli estoni del Flora Tallin. L’andata è prevista tra meno di una settimana – martedì 23 luglio alle 21:00 – al San Marino Stadium.

UEFA Champions League, Ritorno del Primo Turno di Qualificazione | FCSB-Virtus 4-0

FCSB [4-2-3-1]

Vlad; Kiki (46’ Pan?îru), Chiriche?, Haru? Cre?u; Edjouma (46’ Dav. Popa), Alhassan; Luis Phelipe (46’ Musi), B?lu?? (61’ Olaru), ?tef?nescu (61’ ?ut); Miculescu

A disposizione: Târnovanu, Lixandru, Dan. Popa, Antwi, Pandele, Ngezana, Dav. Popa

Allenatore: Elias Charalambou

VIRTUS [4-5-1]

Passaniti; Gori, De Lucia, Rinaldi (75’ Pupeschi), Sabato; Lombardi, Buoncunto, Montanari (75’ Golinucci), Ciacci (65’ Vallocchia), Rizzo (58’ Muggeo); Angeli (58’ Piovaccari)

A disposizione: Gentilini, Battistini, Ceccaroli, Benincasa

Allenatore: Luigi Bizzotto

Arbitro: Stefan Ebner (AUT)

Assistenti: Robert Steinacher (AUT), Manuel Undesser (AUT)

Quarto ufficiale: Safak Barmaksiz (AUT)

VAR: Manuel Schuettengruber (AUT)

AVAR: Julian Weinberger (AUT)

Marcatori: 20’ B?lu??, 28’ e 36’ Edjouma, 72’ Miculescu

Ammoniti: Buonocunto

Note: 7262 spettatori

FSGC