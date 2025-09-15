San Marino. Champions League di tiro a volo, Perilli e Tonini vincono nel Trap doppio

Non smette di stupire il tiro a volo sammarinese, protagonista durante la Champions League, svoltasi in Spagna, a Madrid.
Accompagnate dal tecnico federale Luca Di Mari, le sammarinesi Alessandra Perilli e Martina Tonini hanno trionfato. Sono arrivate fino alla finale nel trap doppio, battendo in finale per 6-3 la coppia padrona di casa formata da Beatriz Martinez e Irene Del Rey. In semifinale Perilli e Tonini avevano avuto la meglio sulla Turchia per 6-2.
Le due titane hanno avuto anche un ottimo cammino nell’individuale
“Siamo molto contente del risultato ottenuto, specialmente Martina che era alla prima gara su questo palcoscenico – ha dichiarato Alessandra Perilli -. È stata una gara particolare perché il nuovo format prevede scontri diretti a un colpo e quindi molta concentrazione a livello mentale”.
FOTO ©European Shooting Confederation
