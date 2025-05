San Marino. “Chiringuito Faetano Spettacoli”: ultimo appuntamento della stagione giovedì 18 luglio

Dopo il grande successo di pubblico e gradimento delle prime tre serate Il “Chiringuito Faetano Spettacoli” torna per l’ultimo appuntamento della stagione 2024 con il tema “Magico Oriente (e ritorno)”

Il programma di giovedì 18 luglio prevede:

19:00 apertura chiringuito, stand di artisti e artigiani, stand gastronomico e intrattenimenti per i più giovani con sculture di palloncini e truccabimbi

19:15 inizio spettacoli (fino alle 24)

SPETTACOLI :Samuele Mazza feat. Michela Venturini ( cantanti), Shotokan Karate San Marino (dimostrazione degli allievi),Jessica Anhai (oriental dance ),Teatro Instabile Faetano (L’ospite straniera), Veronica e allieve Om Dao (spettacolo di Acrobatica Aerea con tessuti),Accademia Kung fu San Marino (Eleganza e marzialità), Due personcine Ammodo (duo comico , costola del “ Le Barnos”),Rhunder Brother (ritorno attraverso gli USA con il rock americano), Paco cantante faetanese (di nuovo a casa )

LABORATORI :

– Scrivi il tuo Haiku con Isabella, Martina, Milena e l’Associazione San Marino –Giappone.

– La Pittura cinese con l’Associazione San Marino-Cina

ESPOSIZIONI Moonland (creazione di gioielli con vetro, metallo e fuoco), Lucy Lucilla (legno, fuoco, cuoio, resine epossidiche per oggettistica decorativa), Elena Bianchi (creazione di borse), Pietro Gasperoni (disegno a matita… e gomma), Roby Bianchi (paesaggi a carboncino), Loredana Mularoni (passione per l’acquerello) Daniela Moroni (foto sul tema “ no alla violenza sulle donne”),Daphne Parodi (da grande farò la pittrice).

GASTRONOMIA Chiringuito Faetano (aperitivi e bevande) Stand La Delizia ( patatine fritte e piadine etc.)