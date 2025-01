San Marino chiude all’ottavo posto in Billie Jean King Cup

Si chiude con l’ottavo posto su 11 Nazioni l’esperienza della Nazionale biancazzurra nelle sfide del gruppo III Europa di Billie Jean King Cup in svolgimento a Chisinau (Moldavia). Oggi, nel terzo incontro dei playoff che servivano a definire le posizioni dal 7° al 9° posto, le biancazzurre hanno ceduto 2-0 alo Montenegro che ieri aveva superato 3-0 l’Islanda. Talita Giardi è stata superata da Draskovic con un doppio 6-0 mentre Silvia Alletti ha perso contro Nikcevic per 6-1 6-3. Non si è disputato il doppio, che avrebbe dovuto vedere scendere in campo il capitano Giorgia Benedettini insieme ad Emma Pelliccioni.

Per le biancazzurre, che lo scorso anno fecero il loro debutto nella manifestazione chiudendo al 10° posto, è un notevole passo in avanti.

“È stata una vera esperienza di vita – commenta il tecnico Alice Balducci -, in primis per il contesto, molto diverso da quello a cui siamo abituate. I campi erano veloci e le condizioni erano difficili. Le ragazze hanno affrontato tutte squadre con atlete con classifica Wta. Sono molto contenta di come abbiamo gestito mentalmente la fatica e le situazioni difficili, per sei giorni di fila. Torniamo a casa con la consapevolezza che più tempo passiamo in competizioni come queste, più il nostro livello di tennis può crescere”.