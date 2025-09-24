San Marino. Chiusura temporanea di via Pian di Loto

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP) informa la cittadinanza che, per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di asfaltatura, Via Pian Di Loto sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale con divieto di sosta, nelle giornate del 25, 26 e 29 settembre, dalle 08:00 – 18:00.

Durante i lavori, i percorsi alternativi saranno opportunamente segnalati in loco, il passaggio dei pedoni è sempre garantito.

L’AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.

Il Settore Viabilità