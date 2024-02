Il Segretario di Stato per la Cultura, Andrea Belluzzi, ha annunciato che l’attore Christian De Sica sarà insignito dell’Onorificenza di Sant’Agata. Questo prestigioso riconoscimento gli verrà conferito per il suo ruolo nel film “I limoni d’inverno”. La cerimonia si terrà il prossimo sabato presso la Segreteria di Stato per la Cultura.

L’Onorificenza di Sant’Agata è un simbolo di eccellenza e contributo nel settore della cultura, e la scelta di De Sica per questo premio sottolinea la sua straordinaria carriera e il suo contributo nel campo dell’arte cinematografica. Il film “I limoni d’inverno” non solo ha messo in luce il talento dell’attore, ma ha anche rappresentato una collaborazione unica con i professionisti dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, dimostrando l’importanza di sinergie creative nel settore culturale.