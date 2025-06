San Marino. Christian Selva e Sebastiano Silvestri sul gradino più alto nel campionato italiano IMAC

Tappa del campionato italiano IMAC per la Federazione Aeronautica Sammarinese, impegnata lo scorso weekend all’aviosuperficie di Mensanello.

Nella splendida cornice delle colline senesi prosegue l’ottimo momento di forma per Cristian Selva, che – dopo la vittoria in Germania – si aggiudica la categoria Advanced, vincendo tutte le manche di gara ha lasciato alle spalle i suoi avversari gestendo al meglio la gara; Sebastiano Silvestri, invece, ha trionfato nella classe Unlimited, riuscendo a centrare la vittoria in tutte le manche del programma conosciuto, avendo la meglio del campione italiano Sacha Cecconi, trionfante nel programma sconosciuto. Massimo Selva ha concluso la gara al sesto posto della categoria Unlimited.

La preparazione e la determinazione dei piloti fa ben sperare per il prossimo appuntamento internazionale, l’Eurocup in Repubblica Ceca a fine mese.

