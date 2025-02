Ieri notte ci ha lasciato Giulietta Della Balda che desidero ricordare come compagna di scuola da primo banco, come impareggiabile funzionaria della Segreteria di Stato agli Affari Interni, come ottimo Capitano di Castello. Giulietta ha lavorato tutta la vita, con grande energia e passione, al servizio dello Stato e dei cittadini.

Sono molto dispiaciuto. Ciao Giulietta!

Emilio Della Balda