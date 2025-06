San Marino. Cinque anni di crescita per San Marino Innovation: bilancio 2024 in utile

Il bilancio 2024 di San Marino Innovation, recentemente approvato dal socio Eccellentissima Camera, getta le basi per la programmazione delle future iniziative nel campo dell’innovazione. Il documento offre una rendicontazione chiara e trasparente delle attività svolte, dei risultati raggiunti e delle risorse impiegate, evidenziando l’efficacia del modello gestionale adottato. Si inserisce, quindi, nel più ampio percorso di consolidamento quinquennale dell’Ente, che ha rafforzato progressivamente la propria autonomia economica e organizzativa. Dal cambio di governance avvenuto nel 2020, infatti, l’Istituto ha intrapreso un percorso orientato alla sostenibilità, raggiungendo questo obiettivo già con il bilancio 2021, primo esercizio interamente guidato dal nuovo Consiglio di Amministrazione. Da allora, la società ha costantemente chiuso i bilanci in positivo e incrementato tale risultato sino all’esercizio 2024 che ha registrato un utile netto di 154.834 euro, in linea con il contributo annuale della Eccellentissima Camera, pari a 165.000 euro. Rispetto al periodo precedente al 2020, in cui il contributo statale ammontava a 330.700 euro annui, l’attuale riduzione dei fondi pubblici, unita al mantenimento di risultati positivi, evidenzia il rafforzamento della solidità gestionale dell’Ente.

Elemento cardine dell’attività di San Marino Innovation è stato lo sviluppo di un rete dedicata alle imprese ad alto contenuto tecnologico, supportata dal quadro normativo introdotto con il Decreto Delegato n. 101/2019. I risultati conseguiti attestano la validità di tale percorso: ad aprile 2025, il numero delle imprese certificate ammontava a 118, di cui 113 già operative e 5 in fase di costituzione. Secondo i dati più recenti, riferiti al 2023, tali imprese hanno generato un fatturato complessivo di circa 85 milioni di euro e impiegato 309 lavoratori subordinati, prevalentemente con contratti a tempo pieno.

Dal 2019 ad aprile 2025, San Marino Innovation ha ricevuto un totale di 240 istanze di certificazione per imprese ad alto contenuto tecnologico. A partire dal 2021 si è registrato un aumento significativo delle richieste, con una media stabile di circa 50 domande all’anno tra il 2021 e il 2024. Nei primi quattro mesi del 2025 sono state presentate 11 nuove domande: 4 sono state accolte, 4 respinte e 3 sono tuttora in esame. L’analisi complessiva evidenzia un progressivo rafforzamento dei criteri di selezione. A partire dal 2022, infatti, si osserva un aumento delle istanze respinte, indicatore di una maggiore attenzione alla qualità dei progetti imprenditoriali presentati. Dietro alla presentazione delle istanze c’è un lavoro preliminare molto intenso svolto dal team, che organizza numerosi incontri con imprenditori interessati alla normativa di riferimento. Questi incontri, in media oltre un centinaio all’anno, hanno l’obiettivo di illustrare i vantaggi del regime innovazione, presentare il contesto imprenditoriale sammarinese e, soprattutto, esplicitare i requisiti necessari per ottenere la certificazione di impresa ad alto contenuto tecnologico. Questi momenti rappresentano spesso il primo passo fondamentale verso la presentazione della richiesta formale di certificazione.

Ruolo Istituzionale e Collaborazioni Strategiche

San Marino Innovation riveste un ruolo centrale all’interno del sistema sammarinese, non solo come promotore dell’innovazione, ma anche per le rilevanti funzioni istituzionali che le sono attribuite per legge. In base al Decreto Delegato n.101/2019, l’Ente è responsabile dell’attuazione delle Norme per le Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico, contribuendo allo sviluppo di un ecosistema imprenditoriale avanzato.

Inoltre, è designato quale autorità competente in materia di token diversi da cripto-attività, strumenti digitali innovativi che trovano applicazione in ambito economico e tecnologico, oltre alla tenuta del Registro degli operatori DLT (Distributed Ledger Technology), prevista dal Decreto Delegato n. 138/2024, che disciplina l’impiego delle tecnologie basate su registri distribuiti, rafforzando ulteriormente il ruolo dell’Ente nella regolamentazione e promozione dell’economia digitale del Paese.

L’Istituto collabora attivamente con numerose istituzioni pubbliche e private, tra cui le Segreterie di Stato, la Banca Centrale, l’Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF), l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino (UNIRSM), l’Authority Sanitaria, gli Uffici della Pubblica Amministrazione. È inoltre attiva una collaborazione con l’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino. San Marino Innovation riveste altresì il ruolo di socio e membro del Comitato Scientifico dell’associazione Nuove Idee Nuove Imprese, oltre a essere partner del We Make Future (WMF), a cui, dal 2016, prende parte in qualità di giudice alla Startup Competition. La partecipazione a due tra le principali iniziative dedicate all’innovazione e alle nuove tecnologie nei territori limitrofi permette all’Istituto di intercettare e conoscere i trend emergenti di progetti imprenditoriali a livello extra-nazionale. È inoltre referente per la Repubblica di San Marino all’interno del programma EUSAIR POPRI International Youth.

Verso una Nuova Governance

Il bilancio relativo all’esercizio 2024, unitamente ai risultati conseguiti nel corso del quinquennio sotto la presidenza dell’Ing. Spadoni, rappresentano un patrimonio di particolare rilevanza per il Consiglio di Amministrazione recentemente insediato. Le relative nomine, oggetto di discussione da parte del Consiglio Grande e Generale nella sessione di aprile 2025 – svoltasi a ridosso dell’approvazione del bilancio – sono state formalmente ratificate in data 19 maggio 2025 dall’Assemblea dei Soci di San Marino Innovation.

Il neoeletto Presidente è il Dott. Gian Angelo Geminiani, imprenditore di consolidata esperienza e membro onorario del Comitato Scientifico dell’Istituto dal 2024. Alla guida del rinnovato Consiglio di Amministrazione, il Presidente Geminiani sarà affiancato dai consiglieri Filippo Bacciocchi, Emanuele Cangini, Tommy Fantini, Samuele Guiducci.