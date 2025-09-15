San Marino-Cipro: biglietti in vendita da domani

Tra meno di un mese la Nazionale di San Marino tornerà in campo per affrontare Cipro al San Marino Stadium (12 ottobre, ore 15:00). Il settimo appuntamento dei Titani nelle Qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026 rappresenterà l’ultimo impegno casalingo dell’anno solare e farà seguito alla trasferta di Vienna, in casa dell’Austria prima in classifica.

I biglietti per San Marino-Cipro saranno in vendita per la sola Tribuna Nord a partire da mercoledì 17 alle ore 15:00 e potranno essere acquistati presso la Segreteria Federale (Lun-Ven, ore 9:30-12:00 e 16:00-18:00), nei punti vendita Vivaticket e online sulla stessa piattaforma di Vivaticket oppure presso la biglietteria dello stadio a partire da due ore prima del calcio d’inizio unicamente il giorno dell’incontro. Al momento dell’acquisto è richiesto un documento di identità, da esibire anche all’ingresso dei tornelli il giorno della partita.

INFORMAZIONI SULLA BIGLIETTERIA

CATEGORIA PREZZO (diritti di prevendita applicati solo sui canali VivaTicket) CAT 1, INTERO € 30,00 + diritti di prevendita CAT 2, INTERO € 25,00 + diritti di prevendita CAT 1, RIDOTTO (Under 12) € 15,00 + diritti di prevendita CAT 2, RIDOTTO (Under 12) € 10,00 + diritti di prevendita

FSGC | Ufficio Stampa