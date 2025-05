San Marino, Città. Grazie al SUMS il 27 maggio apre il Circolo Cittadino al Castello: cultura, socialità e memoria al centro del nuovo spazio per la comunità

Un nuovo luogo di incontro, cultura e socialità apre ufficialmente le sue porte nel cuore del Castello di Città. Martedì 27 maggio alle ore 14.30, presso Palazzo SUMS, prende vita il Circolo Cittadino, un’iniziativa fortemente voluta da SUMS, SUMS Femminile, Giunta di Castello, Comitato San Rocco e Congregazione di Serravalle.

Pensato in particolare per la popolazione over 65, il Circolo si propone però come spazio inclusivo e intergenerazionale, un punto di riferimento dove dialogo, condivisione e spirito comunitario possono fiorire. L’accesso è riservato ai soci tesserati, in un contesto privato, autogestito e autofinanziato. L’ingresso al Circolo implica l’adesione a un regolamento interno che ne disciplina l’uso e garantisce la qualità dell’esperienza per tutti i partecipanti.

Nella sua fase di avvio, il Circolo sarà aperto nei pomeriggi di martedì, mercoledì e giovedì, e accessibile anche alle persone con disabilità grazie all’installazione di una rampa per il superamento delle barriere architettoniche.

Ad arricchire la giornata inaugurale sarà, alle ore 17.00, la presentazione del nuovo libro di Walter Serra: “Antichi pozzi, cisterne, sorgenti e lavatoi. La cultura dell’acqua a San Marino”, sedicesimo titolo della prestigiosa collana Quaderni SUMS. Un’opera che rappresenta un vero e proprio viaggio nella memoria idrica della Repubblica, tra documentazione storica, immagini e testimonianze del passato. Il volume esplora la relazione profonda e continua tra il popolo sammarinese e le sue risorse idriche, mostrando come la cultura dell’acqua sia stata, nei secoli, un elemento chiave per la sopravvivenza e l’evoluzione della comunità.

L’apertura del Circolo Cittadino e la presentazione del libro sono un invito alla cittadinanza a riscoprire le proprie radici, a partecipare alla costruzione di un nuovo spazio di aggregazione e a rafforzare il senso di appartenenza a una comunità viva, consapevole e attenta alla propria storia.

Un progetto che guarda al futuro senza dimenticare il passato, dove ogni incontro può diventare occasione di crescita, memoria e amicizia.