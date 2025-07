San Marino. Clacson Motorsport: Fantini vince l’assoluta al San Marino Historic

Il pilota di casa sorprende tutti e scrive la storia per Clacson Motorsport, in una festa arricchita anche dai podi di Costa e di Galluzzi.

Strigno (TN), 15 Luglio 2025 – È un weekend magico per Clacson Motorsport che, grazie ad un incredibile Marco Fantini, inserisce in bacheca la prima vittoria assoluta nel Campionato Italiano Rally Terra Storico, quella colta tra Sabato e Domenica in occasione del San Marino Rally Historic, mettendo in riga l’agguerrita concorrenza delle vetture a trazione integrale.

Il pilota di casa, in coppia con Lorenzo Ercolani su un’Opel Corsa GSI gruppo A, ha centrato il bersaglio grosso sull’ultima speciale, cogliendo anche un successo in quarto raggruppamento ed in classe N&A-J2/1600 che gli consente di passare in nona piazza nella generale del CIRTS due ruote motrici, in settima di raggruppamento ed in quarta di classe millesei.

“Siamo partiti forte, vincendo subito la prima prova” – racconta Fantini – “e ce la siamo giocata fino all’ultima speciale dove, con la disavventura di Pelliccioni, siamo riusciti a conquistare una vittoria assoluta incredibile. Meglio di così non potevamo fare, siamo estremamente soddisfatti. I nostri complimenti vanno ai fratelli Gonzo, sia come preparatori che come persone. Ci conosciamo da quasi vent’anni e con loro stiamo sempre bene. Grazie al mio naviga Lorenzo.”

Settima piazza nella generale, quarta in quarto raggruppamento e seconda in classe N&A-J2/1600 per un altro locale, Corrado Costa, che ha condotto una gara lineare, assieme a Domenico Mularoni sulla seconda Opel Corsa GSI gruppo A proveniente dal quartier generale di Strigno, incassando punti preziosi per un CIRTS che lo vede in settima posizione assoluta tra le due ruote motrici, in quinta di raggruppamento ed in seconda di classe millesei.

“Siamo soddisfatti del risultato ottenuto” – racconta Costa – “al termine di una gara nella quale è andato tutto liscio. La vettura non ha avuto nessun problema e ci siamo divertiti su un percorso bello ed impegnativo. Grazie al team Clacson Motorsport per il supporto tecnico.”

A completare la tripletta tra le millesei J2, anche sesto di quarto raggruppamento e nono assoluto, ha concluso l’attuale leader di campionato di classe, Roberto Galluzzi, bravo a raccogliere punti preziosi con la terza Opel Corsa GSI gruppo A, assieme a Michele Crecchi, andando in vacanza ai piedi del podio generale del due ruote motrici e di raggruppamento.

“Non siamo riusciti ad interpretare al meglio il percorso di gara” – racconta Galluzzi – “ma comunque ci siamo divertiti. Grazie a tutto il team, impeccabile come sempre e con Diego che dispensa consigli preziosi a non finire. Il percorso di quest’anno è stato il migliore di sempre.”

“Grazie a tutti i nostri tre equipaggi per i grandissimi risultati ottenuti a San Marino” – aggiunge Diego Gonzo (titolare Clacson Motorsport) – “e, conoscendo il potenziale di Marco, eravamo certi che potesse fare una buona gara ma, anche questa volta, ci ha lasciati a bocca aperta. Un particolare ringraziamento lo voglio dedicare a tutti i nostri ragazzi in assistenza. Raffaele, Fabietto e Francia hanno svolto un ottimo lavoro, contribuendo in modo determinante al raggiungimento di uno dei fine settimana più belli di sempre per Clacson Motorsport.”